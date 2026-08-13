Reprodução Instagram Carol Nakamura vive romance com Marcello Melo Jr. em “Arcanjo Renegado”

Carol Nakamura, de 43 anos, compartilhou com os seguidores os bastidores de uma cena sensual gravada com Marcello Melo Jr. para a quarta temporada de "Arcanjo Renegado", série original do Globoplay. Na produção, a atriz interpreta a delegada federal Akemi Watanabe, que se aproxima profissional e romanticamente do sargento Mikhael, vivido por Marcello.

Em uma publicação nas redes sociais, Carol admitiu que ficou nervosa com a sequência. A cena, inclusive, foi a primeira que ela gravou para a série, o que aumentou a tensão antes das filmagens. "Essa foi a primeira cena que gravei. Imagina o desespero! Fingindo normalidade. Ainda bem que Marcello é muito profissional e não me deixou sair correndo. Fiquei com dor de barriga", contou.





Apesar do desconforto inicial, Carol destacou a postura de Marcello durante o trabalho. A parceria entre os dois personagens ganhou espaço na quarta temporada, com Akemi e Mikhael envolvidos em uma investigação sobre uma rota internacional de tráfico de drogas. A química entre os atores também foi facilitada pela amizade que já existia fora das telas.

Romance em meio à investigação

Na trama, Akemi é uma delegada federal adjunta que atua em Foz do Iguaçu e conhece os sistemas de corrupção existentes na região da fronteira entre Brasil e Paraguai. Ao se encontrar novamente com Mikhael durante uma operação conjunta no Rio de Janeiro, os dois começam a desenvolver uma relação que ultrapassa o ambiente profissional.

Enquanto o romance avança, a dupla também se envolve em uma investigação de grandes proporções. Mikhael descobre que o sequestro de seu antigo companheiro Kuarahy está ligado a uma rede internacional de tráfico de drogas, que utiliza o território brasileiro como rota. A investigação leva os personagens até empresários e criminosos envolvidos no esquema.

Sobre "Arcanjo Renegado"

Criada como uma série de ação, policial e drama, "Arcanjo Renegado" acompanha Mikhael, sargento que lidera operações contra o crime organizado e enfrenta conflitos envolvendo segurança pública, corrupção e interesses políticos. Ao longo das temporadas, o personagem passa por diferentes regiões e missões, enquanto lida com inimigos cada vez mais poderosos.

Na quarta temporada, a história ganha uma dimensão internacional com a investigação de uma rota de tráfico na região da tríplice fronteira entre Brasil, Paraguai e Bolívia. Ao mesmo tempo, o aumento da violência no Rio de Janeiro movimenta o cenário político e coloca novos desafios no caminho de Mikhael.



