Foto: Reprodução / Instagram / @simaria Simaria anuncia grande retorno após fim da dupla com Simone





Após quatro anos longe dos palcos, Simaria anunciou nesta quinta-feira (13) que está preparando seu retorno à música. A cantora revelou que irá gravar um audiovisual com a presença dos fãs em São Paulo, marcando oficialmente uma nova fase na carreira.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, ela celebrou a oportunidade de reencontrar o público. “E aí, estavam com saudade? Eu estava morrendo de saudade de vocês”, afirmou.

Na legenda da publicação, Simaria explicou que o período afastada dos palcos foi importante para que pudesse se preparar para voltar à música. “A pausa nunca foi o fim da minha história. Foi só o tempo que eu precisei para voltar bem”, escreveu.

























O reencontro com os fãs está marcado para 12 de setembro, no Vibra São Paulo. A venda dos ingressos deve começar nesta sexta-feira (14), a partir das 12h.

Pausa aconteceu após fim da dupla com Simone

Simaria deixou os palcos após o encerramento da parceria com a irmã, Simone Mendes. Segundo Simone, a decisão de colocar um ponto final na dupla partiu da própria Simaria, que desejava se afastar da rotina intensa de shows para cuidar mais de si e da família.

Em entrevista ao canal de Dona Ruth no YouTube, Simone explicou que as duas conversaram sobre os próximos passos após cerca de 30 anos trabalhando juntas. “Fiquei 30 anos cantando com a minha irmã, até que o ciclo se encerrou. A gente chegou uma para a outra e disse assim: ‘Olha, como é que vai ser daqui para frente?’”, contou.

Foto: Reprodução / Instagram Simone Mendes e Simaria





De acordo com Simone, a irmã estava cansada da rotina de trabalho e decidiu fazer uma pausa para se dedicar a outras áreas da vida. “Ela estava cansada de estar trabalhando bastante, essa vida é puxada e cansativa”, afirmou.

A cantora também negou que o fim da dupla tenha sido provocado por uma briga entre as irmãs. Segundo ela, a decisão foi uma escolha pessoal de Simaria, que queria descansar e passar mais tempo com os filhos. “Resolveu dar uma pausa, descansar, olhar mais para ela, para os filhos dela. Olhar e cuidar. E eu, como irmã, respeitei a vontade dela”, declarou.

Enquanto Simaria optou pelo afastamento, Simone decidiu seguir na música em carreira solo. “Eu sempre amei cantar e decidi continuar cantando”, afirmou.



