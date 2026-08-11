Reprodução Instagram Virginia Fonseca revela reação após elogios ao bumbum

Virginia Fonseca, de 27 anos, aproveitou uma brecha na agenda nesta terça-feira (11) para retornar ao consultório do médico Roberto Chacur, em São Paulo. A influenciadora foi ao local para acompanhar o resultado da harmonização glútea realizada anteriormente com o profissional.

Durante a avaliação, Virginia comentou de forma bem-humorada sobre os elogios que tem recebido pelo resultado do procedimento. “Todo mundo está elogiando minha bunda. Obrigada, gente”, brincou a empresária, que atualmente namora o jogador Vini Jr., de 26 anos.

Encaixe na agenda

A visita aconteceu depois de Virginia acreditar que só conseguiria encontrar o médico novamente em novembro. Ao descobrir que havia um espaço disponível na agenda, ela comemorou a possibilidade de antecipar o retorno.

“Olha quem achou um espaço na agenda. O dr. falou que só ia me atender em novembro. Aí eu falei: ‘Só em novembro? Não faz isso comigo não, eu fiquei triste demais’”, contou. Roberto Chacur entrou na brincadeira e respondeu : “Não consegue ficar longe, né?”.

Influenciadora fala sobre torcida por reconciliação com Zé Felipe

No último fim de semana, Virginia também comentou sobre a relação que mantém com o ex-companheiro, Zé Felipe. A declaração aconteceu após rumores envolvendo seu atual relacionamento com Vini Jr., que teria flertado com uma modelo transexual.

Questionada pelo Link TV sobre o que poderia fazer o público deixar de torcer por uma reconciliação com o cantor sertanejo, Virginia afirmou que acredita que a mudança deve acontecer naturalmente. “Eu acho que com o tempo”, respondeu.

Reprodução/Instagram/@virginia/@zefelipe Virginia se manifesta sobre Zé Felipe em meio a rumores de traição de Vini Jr.

A influenciadora também disse compreender o carinho dos fãs pelo antigo relacionamento. Segundo ela, os cinco anos que viveu ao lado de Zé Felipe fizeram com que o público desenvolvesse uma ligação com a história dos dois.

“Eu também tenho que respeitá-los. Eu e o Zé tivemos uma relação muito linda. Foram cinco anos, então, claro, eles pegaram o amor, criaram carinho e eu tenho que respeitar isso”, afirmou.

Virginia ainda avaliou que, com o passar do tempo, os seguidores devem compreender a nova dinâmica entre ela e o ex-companheiro. “Eu sei que, com o tempo, eles vão entender e vão viver a relação, como eu e o Zé vivemos”, concluiu.



