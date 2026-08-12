A irmã de Deolane Bezerra , Daniele Bezerra, aproveitou a terça-feira (11), Dia do Advogado, para falar sobre a situação da influenciadora, que está presa desde o final de maio e é investigada pelos crimes de organização criminosa e lavagem de dinheiro.
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Em um vídeo compartilhado em seu perfil no Instagram, Daniele apareceu bastante emocionada e confessou não ter motivos para comemorar a data.
Abalada, a advogada comentou o assunto e agradeceu as mensagens de carinho e apoio que recebeu."Hoje é Dia do Advogado. Eu recebi diversas homenagens, mensagens de carinho, parabéns, e agradeço cada uma delas, mas não consigo comemorar. Eu me sinto impotente diante de tudo que estamos vivendo", disse.
"A minha irmã continua presa. A honra da minha família é colocada à prova todos os dias. Parece que somos obrigadas a provar aquilo que sempre soubemos: que não somos criminosas", destacou.
Em seguida, Daniele Bezerra afirmou, mais uma vez, que o dinheiro da família vem do fruto de muito trabalho.
Antes da fama, o nosso dinheiro vinha do fruto do nosso trabalho. Minha mãe tinha lanchonete, trabalhamos na [rua] 25 de Março, estudamos, trabalhamos... Passamos alguns anos exercendo a profissão de advogada, depois veio a fama. Ainda precisamos provar, repetidamente, a origem de cada conquista, de cada centavo. Não é só defender processos, nós temos que defender a nossa própria história todos os dias Daniele Bezerra, irmã de Deolane.
Ainda durante o desabafo, a irmã de Deolane aproveitou para criticar a OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), que suspendeu a inscrição de Deolane após ela ser detida. "Talvez uma das maiores dores seja olhar para a instituição que eu acreditava existir para proteger a dignidade da classe, mas eu carrego comigo a profunda tristeza de, hoje, a minha irmã estar suspensa pelo órgão que deveria apoiá-la", disparou.
"Para mim, como irmã e advogada, foi uma das situações mais dolorosas e injustas que eu presenciei nesses mais de dez anos advogando. Eu escolhi a advocacia porque acredito no direito de defesa, acredito no processo legal, eu acredito que ninguém deveria ser condenado antecipadamente pela opinião pública, por narrativas", completou.
Por fim, Daniele confessou não querer parabéns, apenas justiça por sua irmã. "Hoje, eu não quero parabéns; eu agradeço, mas não quero, eu quero apenas continuar tendo forças para exercê-la, porque neste momento ser advogada significa lutar pela liberdade da minha irmã, pela honra da minha família, pelo direito de defender a nossa própria história", concluiu. Ainda na legenda do post, ela escreveu: "Hoje, não quero comemorar. Quero justiça".
Deolane Bezerra vira ré
No dia 18 de junho, a Justiça de São Paulo aceitou a denúncia do MP e tornou a advogada ré por organização criminosa e lavagem de dinheiro envolvendo a facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC).
Além dela, também se tornaram réus Marco Willian Herbas Camacho, o Marcola, Paloma Sanches Herbas Camacho, Leonardo Alexsander Ribeiro Herbas Camacho, Alejandro Juvenal Herbas Camacho Junior e Everton de Sousa.
Atualmente, a influenciadora é investigada por envolvimento com a facção e está presa preventivamente desde 21 de maio de 2026, em Tupi Paulista (SP).
Ao aceitar a denúncia do Ministério Público, a Justiça torna a pessoa ré e dá início à ação penal. Porém, isso não significa que ela foi condenada. Apenas que, a partir dessa decisão, o processo segue para a fase de produção de provas e apresentação da defesa, até que a Justiça decida se o acusado é culpado ou inocente.