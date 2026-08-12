Reprodução/Instagram/dradanielebezerra Irmã de Deolane Bezerra, Daniele Bezerra pede justiça

A irmã de Deolane Bezerra , Daniele Bezerra, aproveitou a terça-feira (11), Dia do Advogado, para falar sobre a situação da influenciadora, que está presa desde o final de maio e é investigada pelos crimes de organização criminosa e lavagem de dinheiro.



Leia mais: Mãe de Deolane fala sobre possível saída da filha da prisão



Em um vídeo compartilhado em seu perfil no Instagram, Daniele apareceu bastante emocionada e confessou não ter motivos para comemorar a data.

Abalada, a advogada comentou o assunto e agradeceu as mensagens de carinho e apoio que recebeu."Hoje é Dia do Advogado. Eu recebi diversas homenagens, mensagens de carinho, parabéns, e agradeço cada uma delas, mas não consigo comemorar. Eu me sinto impotente diante de tudo que estamos vivendo", disse.





"A minha irmã continua presa. A honra da minha família é colocada à prova todos os dias. Parece que somos obrigadas a provar aquilo que sempre soubemos: que não somos criminosas", destacou.

Em seguida, Daniele Bezerra afirmou, mais uma vez, que o dinheiro da família vem do fruto de muito trabalho.

Antes da fama, o nosso dinheiro vinha do fruto do nosso trabalho. Minha mãe tinha lanchonete, trabalhamos na [rua] 25 de Março, estudamos, trabalhamos... Passamos alguns anos exercendo a profissão de advogada, depois veio a fama. Ainda precisamos provar, repetidamente, a origem de cada conquista, de cada centavo. Não é só defender processos, nós temos que defender a nossa própria história todos os dias Daniele Bezerra, irmã de Deolane.





Ainda durante o desabafo, a irmã de Deolane aproveitou para criticar a OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), que suspendeu a inscrição de Deolane após ela ser detida. "Talvez uma das maiores dores seja olhar para a instituição que eu acreditava existir para proteger a dignidade da classe, mas eu carrego comigo a profunda tristeza de, hoje, a minha irmã estar suspensa pelo órgão que deveria apoiá-la", disparou.

"Para mim, como irmã e advogada, foi uma das situações mais dolorosas e injustas que eu presenciei nesses mais de dez anos advogando. Eu escolhi a advocacia porque acredito no direito de defesa, acredito no processo legal, eu acredito que ninguém deveria ser condenado antecipadamente pela opinião pública, por narrativas", completou.

Reprodução/Instagram Daniele Bezerra se pronunciou após sua irmã





Por fim, Daniele confessou não querer parabéns, apenas justiça por sua irmã. "Hoje, eu não quero parabéns; eu agradeço, mas não quero, eu quero apenas continuar tendo forças para exercê-la, porque neste momento ser advogada significa lutar pela liberdade da minha irmã, pela honra da minha família, pelo direito de defender a nossa própria história", concluiu. Ainda na legenda do post, ela escreveu: "Hoje, não quero comemorar. Quero justiça".





Deolane Bezerra vira ré

No dia 18 de junho, a Justiça de São Paulo aceitou a denúncia do MP e tornou a advogada ré por organização criminosa e lavagem de dinheiro envolvendo a facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC).

Além dela, também se tornaram réus Marco Willian Herbas Camacho, o Marcola, Paloma Sanches Herbas Camacho, Leonardo Alexsander Ribeiro Herbas Camacho, Alejandro Juvenal Herbas Camacho Junior e Everton de Sousa.

Reprodução/Instagram Deolane Bezerra





Atualmente, a influenciadora é investigada por envolvimento com a facção e está presa preventivamente desde 21 de maio de 2026, em Tupi Paulista (SP).

Ao aceitar a denúncia do Ministério Público, a Justiça torna a pessoa ré e dá início à ação penal. Porém, isso não significa que ela foi condenada. Apenas que, a partir dessa decisão, o processo segue para a fase de produção de provas e apresentação da defesa, até que a Justiça decida se o acusado é culpado ou inocente.



