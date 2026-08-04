Solange Bezerra e Deolane Bezerra
Reprodução Instagram
Solange Bezerra e Deolane Bezerra

Mãe de Deolane Bezerra, Solange Bezerra  surpreendeu os internautas ao falar sobre a possível saída da filha da prisão, depois de meses reclusa. Após receber uma carta extensa da advogada, a matriarca acredita que a herdeira deixará a cadeia de forma "honrada" e muito em breve.

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A criadora de conteúdo decidiu se manifestar publicamente três dias depois de divulgar a carta enviada por Deolane, que está detida desde o fim de maio. 

Por meio de uma publicação no Instagram, a mãe de Deolane compartilhou alguns vídeos da filha na última segunda-feira (3) como forma de expressar a saudade. Além disso, fez questão de desabafar sobre a ausência da advogada.

"Pode ter certeza que Ele [Deus] está trabalhando no silêncio, e você sairá honrada, como sempre", disse. "Você nunca estará sozinha, porque você tem um Deus que te sustenta e uma família que te ama", acrescentou.

Vale lembrar que a ex-peoa de A Fazenda, da Record, se tornou ré por organização criminosa e lavagem de dinheiro para o PCC (Primeiro Comando da Capital). Deolane nega qualquer envolvimento com o crime organizado.

Carta de Deolane

Recentemente, Deolane falou um pouco sobre como têm sido os dias longe de casa e das pessoas que ama. A advogada enviou uma carta à mãe e definiu o período no cárcere como um "propósito de Deus".

"Oi, mãezinha, meu amor, minha fortaleza, minha inspiração diária, saiba que eu também penso na senhora todos os dias e em todos os momentos da minha vida. Como é maravilhoso sentir o seu amor. Nos conhecemos tanto que só pelo olhar nós sabemos o que uma quer falar para a outra", começou.

Solange Bezerra se pronunciou sobre a prisão da influenciadora. Foto: Reprodução/Instagram
Solange Bezerra se pronunciou sobre a prisão da influenciadora. Foto: Reprodução/Instagram

"Sabe, mãe, tenho tanto orgulho dessa família Bezerra. Vocês me deixam forte para seguir a caminhada, me deixam tranquila porque seguem aí correndo atrás de tudo que eu preciso provar, me deixam em paz... Eu quero que a senhora descanse, fique calma, seja forte e acredite: esse mal é para o bem", continuou.

"Deus nunca me colocaria num lugar desse se não fosse para me honrar depois. Tudo tem um propósito, então temos que aguardar o tempo Dele, afinal é tudo para a glória Dele", afirmou a advogada.

Em seguida, Deolane fez questão de ressaltar que sua inocência será provada."A única certeza que eu tenho, e quero que todos que acreditam em mim tenham, é que, no final, a minha inocência será provada, mais uma vez. Afinal, já é a terceira vez que invadem a minha vida, tentando me destruir. Permanecer acreditando e confiando é o nosso dever, somos filhas amadas, nunca fomos desamparadas e, além de tudo isso, sabemos que nada fica oculto aos olhos do Senhor", acrescentou.

Por fim, a profissional destacou que se orgulha da mulher que é e ainda mandou um último recado para a mãe. "Eu me orgulho muito, porque, mesmo nas condições em que hoje estou, tenho certeza de que tudo ficará bem. Então descanse, quem me prometeu garante! Um beijo para minha mãe amada!", concluiu.


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