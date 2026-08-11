Acervo Pessoal / Divulgação Erica Montanheiro vive mãe de Elize em fenômeno da Netflix

Depois de construir uma trajetória principalmente nos palcos, Erica Montanheiro vive um novo momento na carreira. A atriz integra o elenco de “Elize, Sombras de uma Mulher”, produção da Netflix inspirada na história de Elize Matsunaga, e interpreta justamente a mãe da protagonista.

Dirigido por Vellas, o longa ganhou repercussão internacional e chegou ao primeiro lugar no ranking global de filmes de língua não inglesa da plataforma, ampliando a visibilidade do trabalho de Erica em sua estreia em uma produção audiovisual de grande alcance.

Na trama, a atriz aparece em momentos ligados ao passado de Elize. Sua personagem ajuda a apresentar ao público aspectos da relação familiar da protagonista e um ambiente marcado por abusos, violência e falta de acolhimento.

Embora tenha uma participação pontual, a mãe de Elize ocupa uma posição importante na construção da história ao revelar parte das experiências vividas pela protagonista antes dos acontecimentos que a tornaram conhecida nacionalmente.

Para Erica Montanheiro, interpretar uma personagem inserida em uma história tão delicada exigiu um olhar que fugisse de julgamentos simplistas.

“Essa personagem me atravessou profundamente. Ela não é construída para ser julgada ou absolvida, mas para revelar como relações familiares adoecidas podem atravessar gerações. Fazer parte de uma obra que provoca tantas reflexões e que alcançou um público tão grande é um marco muito importante na minha trajetória”, afirma Erica Montanheiro.

Dos palcos para a Netflix

A chegada a uma produção de grande alcance no streaming acontece depois de uma extensa trajetória de Erica no teatro. Atriz, diretora, dramaturga e preparadora de elenco, ela estudou na École Philippe Gaulier, na França, é bacharel em Letras pela USP e também possui formação em Cinema e Audiovisual.

Ao longo da carreira, trabalhou ao lado de nomes conhecidos do público brasileiro. Entre 2011 e 2022, integrou cinco produções de Jô Soares e também desenvolveu diferentes trabalhos com Miguel Falabella, atuando como atriz, diretora assistente e preparadora de elenco.

A participação no filme da Netflix chega em meio a uma sequência de novos projetos. Em outubro, Erica volta aos palcos como atriz em “Cansei de Ser Belo”, dirigido por Kleber Montanheiro, no Teatro YouTube.

Ela também integra a equipe criativa do musical “Gil – Andar com Fé”, dirigido por Miguel Falabella, como preparadora de elenco. Paralelamente, prepara o antropólogo Michel Alcoforado para sua estreia nos palcos com a aula-espetáculo “Coisa de Rico: Outras Histórias”, inspirada no best-seller homônimo.

Com a repercussão de “Elize, Sombras de uma Mulher”, Erica Montanheiro passa a apresentar seu trabalho para um público que vai além dos palcos e inicia uma nova fase da carreira no audiovisual.