Reprodução Instagram Majur surge de biquíni e revela transformação após perder 20 kg

A cantora Majur, de 30 anos, chamou atenção nas redes sociais nesta terça-feira (11) ao compartilhar registros de um dia de sol em uma praia de Salvador, na Bahia. Nas imagens, a artista aparece usando um biquíni estampado e aproveitando o momento de lazer. “Bateu um sol”, escreveu em uma das publicações.

A sequência de fotos também destacou a nova silhueta da cantora, que perdeu cerca de 20 kg nos últimos meses. Durante o processo de emagrecimento, Majur explicou que a mudança foi resultado de uma reeducação alimentar, da prática regular de exercícios físicos e do uso do medicamento Mounjaro.

Segundo a artista, a alimentação passou a ser seguida de maneira rigorosa, com atenção especial ao consumo de proteínas e à preservação da massa muscular. Ela também ressaltou a importância da atividade física durante o processo.

“Bastante proteína, muito exercício pro músculo não cair e deu certo. A questão é que tem muita gente que não segue. Tem gente que não vai ao médico, toma em casa sozinho (o remédio)... Mas o que mais fez diferença foram as atividades físicas e alimentação”, afirmou.

Majur relembra período de depressão

Além da transformação física, Majur também abriu o jogo recentemente sobre uma fase delicada de sua vida. Em entrevista à Billboard, a cantora falou sobre a relação com a fé e relembrou um período marcado por decepções profissionais e pessoais.

Ela contou que passou por problemas com empresários e produções, que, segundo suas próprias palavras, “fizeram miséria”. Na mesma época, enfrentou o fim de um relacionamento e afirmou ter chegado ao que definiu como “o fundo do poço”.

“Não queria falar sobre isso, porque eu não sou uma pessoa que gosta de colocar as minhas vulnerabilidades para fora. Estar aqui agora contando isso demandou uma maturidade que eu tive que esperar”, declarou.

Foi durante esse período que Majur percebeu que estava enfrentando um quadro de depressão. A cantora descreveu a experiência como um processo no qual a mente a conduzia para lugares cada vez mais difíceis.

“A mente vai levando você para uns buracos e, quando você vê, não sabe mais onde está. Você só descobre a depressão quando já está vivendo a depressão”, afirmou.

Alex Santana Majur

Retorno às raízes

Majur contou que, naquele momento, nem a presença de familiares e amigos foi suficiente para aliviar a dor que sentia. Segundo ela, a mudança começou a partir de uma experiência espiritual que a fez repensar a própria trajetória e as dificuldades que já havia enfrentado.

“Eu escutei sozinha alguém falar comigo. Essa energia veio e falou: eu não trouxe você até aqui para você achar que deve se encerrar nesse exato momento. Isso não existe. A sua vida demanda tantas pessoas esperando por você”, relatou.

A lembrança também a levou de volta à infância, quando ajudava a mãe a vender materiais recicláveis para garantir a sobrevivência da família. Majur recordou momentos de dificuldades financeiras e fome.

“Já passei fome, já fiquei o dia inteiro com um único prato de comida. Não fazia sentido achar que um término, uma decepção, iria me levar ao fim de fato”, Majur

Depois disso, a cantora decidiu se afastar das redes sociais e se recolher em sua casa de axé, em Salvador. No período, reencontrou amigos e buscou apoio para atravessar a fase difícil.

“Eu chorava a cada cinco segundos, entrava em transe de choro do nada. Quem sofre de depressão sabe do que eu estou falando. É assustador, e você não sai de lá sozinha”, afirmou.







