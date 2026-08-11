Reprodução/Instagram/@kimkardashian Mansão de Kim Kardashian em Los Angeles é invadida e suspeito acaba preso.

Kim Kardashian, de 45 anos, teve sua mansão invadida neste fim de semana. Segundo informações divulgadas pela imprensa internacional, um homem de 27 anos foi preso suspeito de invadir o imóvel, localizado em Hidden Hills, nos Estados Unidos.

De acordo com o site TMZ, fontes ouvidas pelos policiais afirmam que o suspeito forçou uma porta para entrar na propriedade, que atualmente passa por reformas. Um segurança teria, inclusive, visto o homem retirar itens da casa e colocá-los em um carro.

Além disso, o suspeito teria usado o veículo de um funcionário da influenciadora para circular pelo bairro. Após perceber a movimentação suspeita, o segurança acionou a polícia. O homem foi localizado e preso pelas autoridades.

A polícia informou que ninguém ficou ferido durante o episódio e nenhuma arma foi encontrada com o suspeito. Ele foi detido sob suspeita de arrombamento.

Apesar do susto, Kim Kardashian não estava presente na residência no momento da invasão. Durante o período de obras, a socialite norte-americana e seus filhos estão vivendo em um imóvel alugado.







Kim Kardashian planeja casamento com Lewis Hamilton

Ao que tudo indica, Kim Kardashian está pronta para dar mais um passo na relação com Lewis Hamilton. Segundo o site RadarOnline, fontes próximas da influenciadora afirmaram que ela já está planejando o casamento com o heptacampeão mundial de Fórmula 1.





De acordo com o veículo de mídia internacional, Kim também estaria disposta a ignorar o passado "mulherengo" de Hamilton, que já foi apontado como affair de sua irmã, Kendall Jenner, no passado.

"As coisas estão muito intensas agora e Kim está completamente apaixonada. Lewis tem fama de ser um verdadeiro conquistador, mas, segundo Kim, ele disse a ela que está pronto para deixar isso para trás", disse a fonte ao portal.

De acordo com o site, Kim e Lewis são amigos há mais de 10 anos. Apesar disso, o casal assumiu o romance durante o Super Bowl, em fevereiro deste ano.

Reprodução/Instagram/kimkardashian Kim Kardashian e Lewis Hamilton irão se casar em breve.





"O casamento é a prioridade número um. Ela já está dando indiretas para o Lewis sobre pedi-la em casamento, então agora é só uma questão de saber se ele está disposto a agir tão rápido quanto ela quer", detalhou a fonte.

Segundo o site, a maternidade também está nos planos de Kim Kardashian, que já tem quatro filhos, frutos de seu casamento com Kanye West, que chegou ao fim em 2021. "Kim adoraria se casar novamente e ter mais filhos. Ela não pode engravidar novamente devido a complicações médicas, mas congelou seus óvulos e não tem problema nenhum em ter uma gravidez por meio de barriga de aluguel", afirmou a fonte.