Allan Souza Lima emocionou-se ao receber um recado especial da cantora Duda Beat no Encontro com Patrícia Poeta. O ator falou da relação com a cantora e revelou que o romance dos dois começou bem antes de assumirem publicamente.
"Eu quero começar falando que eu te admiro muito. Eu amo nossas crises de riso por bobagem, nossas conversas sobre a vida e até quando você fica malhando aqui em casa sem parar", pontuou Duda.
"Mas eu amo, principalmente, essa curiosidade que você tem com a vida e com outros tipos de arte! A gente se apoia, se cuida e se quer bem!", disse.
Em um bate-papo com Patrícia Poeta, o ator contou que ele e Duda s e conhecem há quatro anos e que ambos tinham conexões em comum. Inclusive, nasceram na mesma maternidade.
"Ela é uma pessoa incrível. Ela tem um coração gigante, é humana, sensível e uma grandíssima artista. A gente tem conversas sem fim, uma troca enriquecedora. A cabeça, dentro de casa, não para, artisticamente!", pontuou.
O casal
Allan Souza Lima e Duda Beat assumiram o namoro no início de 2026. Desde então, os dois têm levado o relacionamento de maneira discreta, embora já tenham aparecido juntos em eventos culturais e outros compromissos.
Quem é Allan Souza Lima?
Allan é ator, diretor, produtor e roteirista. Nascido em Recife, começou a carreira influenciado pelo vizinho e se mudou para o Rio de Janeiro para atuar. Recentemente, ganhou visibilidade na Dança dos Famosos, em 2025.
O ator já teve relacionamentos com outras mulheres conhecidas, como Wanessa Camargo, Débora Nascimento, Rafa Kalimann, Helena Ranaldi e Letícia Birkheuer.
Allan estreou nas telinhas na novela Caminhos do Coração, em 2007. Logo depois, participou de sucessos como Pantanal, Avenida Brasil e Em Família.
Além disso, participou da série Preamar, da HBO, na qual interpretou Rai.
O namorado de Duda Beat também atuou em peças como Bent, Sete Vidas e Adão, Eva e Mais Uns Caras, mostrando grande versatilidade em seus papéis.