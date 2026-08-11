Reprodução/Internet Antonio Fagundes ficará em apenas 13 capítulos na novela das nove



Os péssimos ibopes da novela das 8 da TV Globo deixaram o comando da TV tão preocupado que estão estudando como fazer Antonio Fagundes, que teria morrido na novela, voltar a atuar para levantar o Ibope.

Este não é o primeiro caso em que a TV Globo, depois de dispensar os seus principais atores, tem péssimos resultados no Ibope.

O atual comando da TV Globo, nas mãos de Amauri Soares, ajudado pelo presidente Paulo Marinho, sim, ali é o presidente que ajuda o diretor a fazer bobagens, repetindo, não é a primeira vez que dispensam grandes atores por idade ou por economia e, depois, o Ibope da novela é pífio.

Faz tempo que isto acontece na TV Globo, onde os herdeiros de Roberto Marinho mandam e desmandam, sempre ouvindo Amauri Soares.

Seria mais adequado que eles contratassem Boni de novo para aprenderem a fazer TV aberta.





Mas o orgulho e a arrogância não permitem que nem Amauri nem os irmãos Marinho façam isto.

Então, a coleção de erros se faz contínua na TV Globo.

Criar uma maneira de o personagem de Antonio Fagundes voltar a viver na novela é uma coisa que é fácil e, ao mesmo tempo, uma confissão de erro.

Erro do autor que aceitou fazer a bobagem e do comando da emissora que aceitou a bobagem.

Mas isto é pedir muito para os comandantes da TV Globo. É pedir muito que eles acertem e o Ibope seja bom.

A TV aberta ainda é o maior entretenimento gratuito de um povo.

Quando Boni fez a TV Globo ser o que foi, ele salvou a TV aberta depois do fechamento da TV Excelsior e da TV Tupi.

Mas agora, pela situação das outras emissoras, que não têm ninguém que saiba o que é a TV aberta e fazem bobagens constantes, a TV Globo ainda fica em primeiro lugar graças à grade de programação da TV Globo, criada por Boni em 1967 e que se faz presente até os dias de hoje.

Quem sabe um dia eles aprendem o que fazer e o jeito de fazer.