Lucas Teixeira/Globo Humberto Morais revela como cuida do corpo e da mente durante rotina de novelas





Humberto Morais, de 32 anos, está vivendo uma nova fase na carreira. Após protagonizar "Dona de Mim", o ator paulistano se prepara para retornar à faixa das sete com "Por Você", desta vez em um papel bastante diferente. Na nova trama, ele interpretará Aroldo, um homem que abandona a esposa e os filhos.

Em entrevista ao PLAY VIEWS, Humberto falou sobre o desafio de encarar um novo personagem e também contou como mantém os cuidados com o corpo e a mente em meio à rotina intensa de gravações. Depois de ganhar destaque em "Dona de Mim" e receber o título de galã, o ator encara a nova novela com uma perspectiva diferente.

"Vai ser uma aventura, um desafio. E agora, dessa vez, como eu não estou num lugar de protagonismo, eu vou, tipo assim, só me divertir. Rio de Janeiro, me esperem, que eu vou estar aqui", brincou.

Natural de São Paulo, Humberto também comentou sobre a relação com o Rio de Janeiro, onde deverá passar parte da rotina por conta das gravações. Apesar da mudança, o ator explicou que ainda está organizando os detalhes para permanecer na cidade. "Eu ainda não... É, tem uns trâmites, mas eu vou estar aqui. Daqui a pouco, definitivamente", contou.





Cuidados além da atuação

Com uma rotina marcada por gravações, preparação para personagens e mudanças profissionais, Humberto afirma que busca manter uma rotina que contemple tanto o bem-estar físico quanto o emocional. Para ele, os dois aspectos estão diretamente conectados.

"Eu acho que cuidar da mente... Eu li um livro uma vez, chama 'O Corpo e Seus Símbolos'. E ele fala sobre essa desassociação que a gente ocidental faz do corpo, da mente e do espírito, né? Então, é tudo meio que conectado, irmão", explicou.

O ator contou que mantém a terapia como parte desse cuidado e também aposta na prática de exercícios e esportes. "Você quer cuidar da mente, cuida do corpo, que ajuda a cuidar da mente e assim, vice-versa. E aí eu faço terapia, lógico, por favor, façam terapia. E treino bastante, faço esportes que eu gosto", afirmou.

Além da atividade física, Humberto procura reservar espaço para hobbies que considera importantes para desacelerar. Entre eles estão o desenho e os videogames. "Eu gosto muito de desenhar, de jogar videogame. Então, o quê? Comprei coisas para desenhar, comprei meu videogame", revelou.

Para o ator, encontrar momentos para fazer atividades prazerosas é uma forma de equilibrar a rotina profissional. "E a gente vai fazendo coisas que a gente gosta no meio da confusão que dá certo. Acredita em mim, dá certo. Eu moro em São Paulo, rapaziada. Dá certo", concluiu.



