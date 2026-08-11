Reprodução/Instagram/loracarola Carolina Dieckmmann

Carolina Dieckmmann, 47 anos, usou as redes sociais para compartilhar alguns registros de uma sessão de procedimentos estéticos faciais, realizada na segunda-feira (10), em uma clínica especializada. Nos vídeos publicados nos Stories, a famosa surgiu retirando uma película aplicada sobre a pele do rosto e do pescoço e, logo em seguida, foi filmada durante um novo procedimento.

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No vídeo, a loira apareceu fazendo uma aplicação com um equipamento dermatológico na região das bochechas. Na sequência, é possível notar a intérprete usando um roupão branco e uma touca descartável. Além disso, sobre o rosto e o pescoço, há uma substância um pouco mais esbranquiçada e gelatinosa que forma uma película sobre a pele.

Algum tempo depois, Carolina Dieckmann começou a retirar o material. A remoção é feita a partir da região das bochechas e segue pelo queixo, testa e contorno dos olhos. Enquanto realiza o procedimento, a famosa não conversa com a câmera para fazer tudo com bastante cuidado e calma. “Muito satisfatório”, escreveu, acompanhada de uma risada.

Depois, uma segunda publicação foi feita, na qual a atriz aparece deitada em uma maca de atendimento. A artista permanece com o roupão e a touca enquanto a médica utiliza um equipamento na região da bochecha e da maçã do rosto.

Reprodução/Instagram/loracarola Carolina Dieckmmann

Durante o procedimento, a atriz pergunta qual é o nome do tratamento: “Como é que é o nome do que eu fiz hoje, Dra. Aline?”. A médica diz: “Ultraformer”. “Ultraformer. Dói, mas é bom, né?”, afirmou.

Carolina Dieckmmann então relatou o que havia ouvido da profissional sobre o resultado do procedimento. “Dra. Aline falou que eu vou ficar ótima”, revelou. Algum tempo depois, a veterana da TV mencionou que faria outro procedimento para melhorar a aparência dos poros e perguntou se o equipamento utilizado para isso recebe o mesmo nome.

Reprodução/Instagram/loracarola Carolina Dieckmmann

“É, essa ponteirinha”, explicou. “Ah, é essa ponteirinha”, reforçou a atriz. Enquanto o tratamento era feito, o equipamento emitiu sinais sonoros em intervalos enquanto era movimentado sobre a pele do rosto da famosa. Ao longo do procedimento, Carolina continuou deitada na maca.

Homenagem

Neste último final de semana, a loira homenageou Preta Gil. No dia 8 de agosto, a atriz fez questão de abrir o seu coração para celebrar o dia em que a cantora completaria 52 anos.

"O nome dela é Preta & verdade. Feliz aniversário, meu amor infinito; e que o céu te faça uma linda festa hoje porque aqui a gente te comemora todo dia: rezando, agradecendo, te amando muito e vivendo também por você. Sinto sua falta, cada dia mais", escreveu a atriz.





Na publicação feita em seu Instagram, Carolina Dieckmmann compartilhou um vídeo em homenagem à melhor amiga, com trechos delas juntas no documentário "Meu Nome é Preta", do Globoplay, lançado em julho.



