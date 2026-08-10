Instagram Bruna Griphao

O vestido de crochê que Bruna Griphao usou na Grécia mostrava um decote que arrasava quarteirão, embora quarteirão nem exista na Grécia.

Mas o vestido de Bruna mostra uma tendência de moda. No Brasil, a maior estilista de vestidos de crochê é Vanessa Montoro e, na área de bolsas de crochê, temos a estilista Jane Regina, que fez sucesso na Espanha com suas bolsas de crochê e está de volta ao nosso país.

Bruna Griphao usou um decote que não tinha fim, acabando na cintura, e sem nenhum tipo de sutiã.

Ela sabe causar fazendo as coisas que faz. Além de ser uma modelo alta, tem postura.





Numa época em que outras mulheres, como a musa do Castelo, que já estiveram na mídia, acabam se mostrando com um corpo escultural, Bruna tem todo o direito de se mostrar. E todos os que admiram uma bela mulher se deliciam com as fotos.

Eu não vou dizer que ela poderia ser apresentadora de TV, mas digo, sim, que ela poderia ser aproveitada como jurada de algum programa. Embora só existam dois júris na TV.

Mas Bruna tem todo o perfil para ser uma boa jurada.

Imaginem ela aparecendo em um júri de TV com este decote do vestido de crochê. Vai ser assunto por muito tempo.

Mas o pessoal da TV aberta está distante de entender essas coisas. Então, ficam criando jurados que não causam.

Ficam bem longe de júris como os que tiveram Flávio Cavalcanti, Chacrinha e Silvio Santos.