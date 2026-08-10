Giovanna Antonelli encantou os seguidores neste domingo (9) ao publicar uma sequência de fotos de lingerie. Aos 50 anos, a atriz surgiu deslumbrante e exibiu as curvas em registros sensuais, mas sem perder a elegância.
Nas imagens, Giovanna aparece vestindo apenas um conjunto de lingerie de renda branco, combinado com uma camisa social também branca. Sensual, a artista optou por manter os cabelos lisos e soltos.
Na legenda da publicação, a atriz fez piada sobre sua idade e sobre ela estar buscando elogios nas redes sociais. “Estou querendo biscoito! Curte a titia aí?”, escreveu Giovanna.
Nos comentários da postagem, os fãs entenderam o recado e não pouparam elogios à boa forma da artista. “Pois, você merece a fábrica de biscoito inteira, meu amor”, rebateu um. “Um monumento desses”, escreveu outro. “Simplesmente a mulher mais linda do mundo inteiro”, declarou um terceiro seguidor da artista.
Giovanna Antonelli lamenta saudades no Dia dos Pais
O Dia dos Pais foi comemorado neste domingo (9), mas para algumas pessoas, a data foi marcada por saudades. Giovanna Antonelli foi uma das famosas que aproveitou o dia para homenagear e relembrar o pai, o cantor Hilton Prado, falecido em 2021, aos 85 anos.
“Tem saudade que o tempo não diminui.
Só ensina a gente a ‘carregar’ de outro jeito.
Tenho saudade do meu pai. Todo dia.
Da voz, do jeito, das histórias… das coisas pequenas que a gente vive e nem imagina o tamanho que vão ter depois”, começou a atriz.
Na sequência, a atriz refletiu sobre como, mesmo após a morte, pessoas queridas continuam presentes em nossas vidas, mesmo que nas pequenas coisas.
“É louco como alguém pode não tá mais aqui e continuar tão presente. Né?!
Num gesto meu.
Numa lembrança que aparece.
Em alguma coisa que digo e penso:
“isso é ele”.
No jeito que eu sigo.
Enfim…”, ponderou.
Giovanna completa a mensagem explicando que, à medida que viramos adultos, passamos a entender melhor nossos próprios pais. Ela também aproveita para desejar um feliz Dia dos Pais e mandar uma mensagem direta ao seu próprio pai.
“A vida continua, a gente cresce, constrói outras histórias, vira mãe, vê os filhos crescendo… e vai entendendo mais coisas sobre nossos pais.
Hoje eu queria um abraço. Uma risada e uma ‘Caipi caju’ juntos ! ( era nossa preferida).
Feliz de quem tem um pai.
Feliz Dia dos Pais!
E pai: onde quer que esteja, tem muito de você vivendo em mim.
Saudade é amor que continua”, concluiu a artista.