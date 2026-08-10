Reprodução/Instagram/@giovannaantonelli Giovanna Antonelli encanta fãs ao posar de lingerie de renda.

Giovanna Antonelli encantou os seguidores neste domingo (9) ao publicar uma sequência de fotos de lingerie. Aos 50 anos, a atriz surgiu deslumbrante e exibiu as curvas em registros sensuais, mas sem perder a elegância.

Nas imagens, Giovanna aparece vestindo apenas um conjunto de lingerie de renda branco, combinado com uma camisa social também branca. Sensual, a artista optou por manter os cabelos lisos e soltos.

Na legenda da publicação, a atriz fez piada sobre sua idade e sobre ela estar buscando elogios nas redes sociais. “Estou querendo biscoito! Curte a titia aí?”, escreveu Giovanna.

Nos comentários da postagem, os fãs entenderam o recado e não pouparam elogios à boa forma da artista. “Pois, você merece a fábrica de biscoito inteira, meu amor”, rebateu um. “Um monumento desses”, escreveu outro. “Simplesmente a mulher mais linda do mundo inteiro”, declarou um terceiro seguidor da artista.







Giovanna Antonelli lamenta saudades no Dia dos Pais

O Dia dos Pais foi comemorado neste domingo (9), mas para algumas pessoas, a data foi marcada por saudades. Giovanna Antonelli foi uma das famosas que aproveitou o dia para homenagear e relembrar o pai, o cantor Hilton Prado, falecido em 2021, aos 85 anos.

“Tem saudade que o tempo não diminui.

Só ensina a gente a ‘carregar’ de outro jeito.

Tenho saudade do meu pai. Todo dia.

Da voz, do jeito, das histórias… das coisas pequenas que a gente vive e nem imagina o tamanho que vão ter depois”, começou a atriz.





Na sequência, a atriz refletiu sobre como, mesmo após a morte, pessoas queridas continuam presentes em nossas vidas, mesmo que nas pequenas coisas.

“É louco como alguém pode não tá mais aqui e continuar tão presente. Né?!

Num gesto meu.

Numa lembrança que aparece.

Em alguma coisa que digo e penso:

“isso é ele”.

No jeito que eu sigo.

Enfim…”, ponderou.

Giovanna completa a mensagem explicando que, à medida que viramos adultos, passamos a entender melhor nossos próprios pais. Ela também aproveita para desejar um feliz Dia dos Pais e mandar uma mensagem direta ao seu próprio pai.

Reprodução/Instagram/@giovannaantonelli Giovanna Antonelli presta homenagem ao seu pai Hilton Prado, no Dia dos Pais.





“A vida continua, a gente cresce, constrói outras histórias, vira mãe, vê os filhos crescendo… e vai entendendo mais coisas sobre nossos pais.

Hoje eu queria um abraço. Uma risada e uma ‘Caipi caju’ juntos ! ( era nossa preferida).

Feliz de quem tem um pai.

Feliz Dia dos Pais!

E pai: onde quer que esteja, tem muito de você vivendo em mim.

Saudade é amor que continua”, concluiu a artista.