Reprodução das Redes Sociais Casamento de Sabrina Sato e Nicolas Prattes

Sabrina Sato homenageou o marido, Nicolas Prates pelo Dia dos Pais. O casal anunciou a gravidez em junho e esta é a primeira vez que Nicolas celebra a data. Na publicação, Sabrina relembrou momentos do início do relacionamento dos dois.

Segundo Sabrina, desde os primeiros encontros com Nicolas, ele falava que tinha o sonho de ser pai. Ela achava que poderia ser papo furado, mas com o tempo, percebeu que este era um sonho de Nicolas:

Nicolas, meu amor, seu primeiro Dia dos Pais… Mas, se a gente parar pra pensar, não é bem o primeiro, né? Porque a gente fala de você ser pai desde o nosso início, desde os nossos primeiros encontros. Você já falava dessa vontade de ser pai. E eu confesso que, no começo, eu até achava que podia ser papo… porque eu já era mãe, né? Sei lá, vai que era pra me impressionar, pra parecer maduro… Mas não. Era realmente o que você queria. Era um sonho seu. afirmou Sabrina nos comentários.







Sabrina confessou que também era um sonho ter mais um filho e relembrou as duas perdas gestacionais que teve e como foi doloroso para os dois:

E sempre foi um sonho meu ter mais um filho. E quando fomos ver, já estávamos grávidos sem nem saber. A gravidez não evoluiu, mas aquele anjinho já fazia parte da nossa história. E a gente foi tentando realizar esse sonho juntos. Aos poucos. E não foi fácil. Depois a gente engravidou do Zac e vivemos um luto. Nunca te vi tão triste... Comentou Sabrina







Sabrina disse que a perda marcou a vida dos dois, mas também os uniu e os dois seguiram juntos sem desistir:





"Mas aquilo nos uniu ainda mais. A gente resolveu se cuidar, se curtir, se tratar, continuar tentando, sem desistir e com muita fé. Até que chegou a nossa hora. Deus nos presenteou e tudo deu certo.

Só que, no meio de tudo isso, nesses mais de dois anos, eu fui vendo que esse pai que você queria tanto ser já estava aparecendo de várias formas."

Reprodução das Redes Sociais Sabrina Sato, Nicolas Prattes e Zoe





A apresentadora afirmou que é um padrasto maravilhoso para Zoe. Disse que o marido cuida da menina, se preocupa, reza com ela, brinca de boneca, de futebol, leva na escola e participa sempre. Ela também elogiou o marido como tio e também como pai para os cachorrinhos do casal.

Reprodução das Redes Sociais Nicolas Prattes





De cordo com Sabrina, Nicolas foi se transformando em um pai cuidadoso, atencioso, preocupado e presente. Durante a vivência dos dois, Sabrina disse que percebeu o quanto Nicolas tem um coração enorme. Ao final, ela brincou sobre a aparência da criança:

"Eu sei o quanto você queria esse filho. Sei o quanto você desejou esse momento. E agora ele ainda tá aqui no forninho, dentro de mim, mas você já é pai dele há muito tempo. Desde quando ele era só um sonho nosso.

Tenho certeza de que você vai ser um pai muito especial. E eu tô muito feliz de poder viver tudo isso com você.

Mas já te aviso que ele vai ser a minha cara. Sangue de japonesa tem poder, amor.

Feliz Dia dos Pais, meu amor. Te amo infinito. "

Relembre o caso

Sabrina Sato e Nicolas Prattes assumiram o namoro em fevereiro de 2024 a agitaram a internet. Sete meses depois, os dois ficaram noivos. No mesmo ano, Sabrina revelou que estava grávida. Mas em pouco tempo, a apresentadora teve sua primeira perda gestacional.

Em Dezembro de 2024, Sabrina anunciou que estava na 11ª semana de gestação, a espera do primeiro filho com Nicolas Prattes. No entanto, em novembro, a apresentadora foi hospitalizada novamente e veio a notícia de que ela havia perdido o bebê.

Em janeiro 2025, Nicolas Prattes e Sabrina Sato se casaram em uma cerimônia discreta para 100 pessoas. E, em junho de 2026, o casal anunciou a graveidez nas redes sociais. A notícia foi dada em uma publicação conjunta e rapidamente se tornou um dos assuntos mais comentados entre os internautas. Os dois estão a espera de um menino.