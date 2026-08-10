Reprodução/Record Gretchen fala sobre transplante capilar

Gretchen tomou uma atitude que surpreendeu seus fãs. Recentemente, ela raspou a cabeça para fazer um implante. No último domingo (9), ela concedeu uma entrevista exclusiva ao Domingo Espetacular e falou sobre o assunto.

Em entrevista à atração da Record, ela falou que não foi fácil tomar essa atitude. Ela falou sobre a doença da alopecia androgenética progressiva.

“No momento em que ele passou a máquina, deu um engasgo na voz. Na hora em que eu olhei para o chão e vi aquele cabelo mastigado, aquele cabelo velho, que teve tanto procedimento químico, falei: ‘Não! Fechei um ciclo na minha vida’”, pontuou a famosa.





Gretchen enfatizou que, ao raspar a cabeça, se achou muito poderosa e bonita. E até se comparou a Jada (Pinkett Smith), sentindo-se linda e valorizada.

Eu nunca imaginei que eu ia me sentir tão poderosa como eu estou me sentindo agora." A hora que eu me vi careca, eu imaginei aquelas mulheres dos filmes, aquelas gladiadoras. Eu me senti igual à esposa do Will Smith. Gretchen





"Eu vinha me preparando há dois anos. O meu cabelo era muito curto, tinha um dedinho de cabelo, e na frente não tinha nada. Então, eu fiquei pensando: 'Eu quero realmente raspar a cabeça inteira'. Quando chegou julho deste ano, eu falei: 'Doutor, acho que agora é o meu momento de fazer o transplante'", revelou.

Divulgação Gretchen





A mãe do Thammy, no entanto, contou que recebe muitas fotos de suas fãs mostrando o resultado do transplante capilar: "Eu tenho recebido muitas fotos. As pessoas enviam para o meu direct fotos do antes e depois do implante capilar delas, o que me incentiva; isso é muito legal. Estou recebendo o apoio delas e apoiando outras também. Foi por esse motivo que eu raspei a cabeça e por esse motivo que eu estou me mostrando no pós-operatório, porque normalmente ninguém mostra", frisou.

Trajetória da Gretchen

Maria Odete Brito de Miranda, conhecida nacionalmente como Gretchen, construiu uma carreira marcante no cenário musical brasileiro. A eterna “Rainha do Rebolado”, que também se tornou a “Rainha dos Memes”, bombou nas redes sociais este ano, após milhares de usuários resgatarem e publicarem trechos da dona de “Conga, Conga, Conga” em seus perfis.

Além de ser a Rainha dos Memes, cortes de participações da cantora no programa Tudo É Possível, apresentado por Ana Hickmann na Record, também estão no dia a dia de milhares de pessoas nas redes sociais.

Este ano, sua música “Freak Le Boom Boom” bombou e se tornou um grande hit, 40 anos após seu lançamento.