Reprodução Instagram Samara Felippo recusa felicitações no Dia dos Pais e dispara: "Pãe não existe"

Samara Felippo usou as redes sociais neste último domingo (9), Dia dos Pais, para se posicionar sobre as homenagens que recebeu pela data. A atriz afirmou que não se identifica com o termo "pãe" e reforçou que assume sozinha a criação das filhas, Alícia e Lara, fruto de seu relacionamento anterior com o ex-jogador de basquete Leandrinho Barbosa.

Nos Stories do Instagram, Samara pediu aos seguidores que não lhe desejassem "Feliz Dia dos Pais" e explicou o motivo. Segundo ela, o pai das meninas não teria cumprido seu papel na criação das filhas. "Não me desejem feliz Dia dos Pais, por favor! Sou mãe solo. O pai não fez o papel dele", escreveu.

Na sequência, a atriz criticou o uso da expressão "pãe", criada para definir mães que também desempenham funções atribuídas aos pais. "Sou só mãe mesmo. Pãe não existe", afirmou.

"Pãe" não existe, diz atriz

Samara também publicou uma foto usando uma camisa com a frase "Pãe não existe" e aproveitou o momento para explicar por que prefere ser chamada de mãe solo. No texto, ela destacou que a expressão não está relacionada ao estado civil da mulher, mas à ausência de participação paterna na criação dos filhos.

"‘Pãe’ vão existe. O que existe é mãe solo: solo de sozinha, porque também não existe mãe solteira, porque minha maternidade não tem nada a ver com meu estado civil e porque tem muita mãe casada e solo!", escreveu.

A atriz ainda ressaltou que mães solo acabam assumindo responsabilidades que deveriam ser compartilhadas. "Não fazemos a função do pai, a lacuna fica mesmo!", declarou.

Ao finalizar o desabafo, Samara fez uma ressalva aos pais que participam efetivamente da criação dos filhos. "E você, pai que paterna, que sei que existem muitos, você não faz mais que sua obrigação", afirmou.



