Reprodução/X Repórter foi alvo de racismo ao vivo na Copa do Mundo





O repórter William Talles, da Band, foi vítima de racismo em frente às câmeras durante uma cobertura jornalística na Argentina. O episódio aconteceu após a final da Copa do Mundo, que terminou com a vitória da Espanha sobre a seleção argentina, que ficou com o segundo lugar no torneio.

O caso revoltante veio à público durante a edição da última segunda-feira (20), do Jornal da Band, apresentado pela jornalista Adriana Araújo, que se posicionou sobre o caso.



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Tudo começou durante uma entrevista nas ruas da Argentina, quando Talles questionou um torcedor local sobre o resultado da decisão do Mundial. Sem hesitar, o homem disparou ofensas racistas diante da equipe de reportagem da Band.

"Olha, perdemos, perdemos a final. Isso é Argentina, macaco. Isso é Argentina", disse o torcedor.

Apresentadora do Jornal da Band expressou toda a sua indignação com a situação. pic.twitter.com/MsFE5D7vs1 — iG (@iG) July 21, 2026





Logo na sequência, o repórter explicou que o entrevistado havia perguntado se a transmissão era ao vivo, e ele respondeu por engano. No entanto, o teor criminoso da fala passou despercebido no momento da gravação. William contou que só percebeu a gravidade da situação ao revisar o material no hotel.

"Na hora, eu nem notei, nem percebi. Só me dei conta depois, já no hotel, quando fomos revisar o material. Honestamente, não sei se ele se dirigiu a mim, ao cinegrafista, que também é negro, ou a todo o Brasil. Ele sabia que éramos de um canal brasileiro e falou diretamente para a câmera", pontuou.

O jornalista também revelou ter ficado em choque com a postura do agressor. "O que mais me impressiona disso tudo é a naturalidade com que ele fala, como se não fosse uma ofensa, sem nenhum pudor, mesmo estando ao vivo. É uma situação constrangedora e bastante desconfortável", desabafou.





Adriana Araújo se revolta com o caso

No estúdio do Jornal da Band, a âncora Adriana Araújo não poupou críticas e classificou o episódio como “inaceitável”, condenando como o “racismo de muitos argentinos”. "É inaceitável mais um caso de racismo vindo da Argentina", disse ela.

Além da injúria sofrida pela equipe, o telejornal também exibiu diversas cenas de violência generalizada entre torcedores após o apito final da partida decisiva, que coroou a Espanha como a grande campeã do mundial.

O caso de racismo sofrido pelo repórter, escancara um problema recorrente que marcou a Copa do Mundo 2026. Ao longo de toda a competição, torcedores argentinos protagonizaram episódios recorrentes de injúria racial, que foram amplamente comprovados e denunciados.