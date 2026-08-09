Reprodução das Redes Sociais Famosos pais em 2026

O Dia dos Pais é celebrado neste domingo (09) e a data terá um significado especial para vários famosos que estão no primeiro ano da paternidade. São cantores, atores e influenciadores que viverão a data pela primeira vez ao lado da família.

Thiaguinho

O cantor teve seu primeiro filho, Bento, em setembro de 2025, fruto do relacionamento com a influenciadora Carol Peixinho. Com a rotina corrida de shows, Thiaguinho mostra poucos detalhes da vida como pai, mas não esconde o amor que sente pelo filho. Mas Carol Peixinho compartilha fotos dos momentos em que o cantor está junto com a família.

Reprodução das Redes Sociais Thiaguimho e Carol Peixinho com o filho Bento





Nattan

Outro famoso que vai celebrar a data pela primeira vez será o cantor Nattan. O cantor é pai de Zuza, fruto de seu relacionamento com a atriz e influenciadora Raffa Kalimann. O cantor se mostra muito carinhoso com a família nas redes.

Reprodução das Redes Sociais Rafa Kalimann e Nattan com a filha Zuza





Kleber Toledo

O ator é pai de Clara, sua filha com a atriz Camila Queiroz. Em uma entrevista à revista Bazzar, o ator disse que paternidade é sobre estar pronto para se doar, estar disponível, ser paciente e se manter firme nos momentos de desconhecimento. Nas redes sociais, o Klebber compartilha alguns momentos com a filha e com a esposa.

Reprodução/Instagram Camila Queiroz e Klebber Toledo celebram o primeiro mês de Clara.





Gustavo Marsengo

O Ex-BBB22 Gustavo Marsengo foi pai pela primeira vez neste ano. Ele e a Ex-BBB Laís Caldas se conheceram no reality show, namoraram e casaram. Hoje os dois são pais da Alice, que nasceu no dia 6 de junho de 2026.

Reprodução das Redes Sociais Gustavo Marsengo e Laís Caldas com a filha Alice





Lucas Rangel e Lucas Bley

Os influenciadores Lucas Bley e Lucas Rangel também foram pais pela primeira vez em 2026. Os dois se casaram em 2024 e receberam a filha, Mia, em outubro de 2025. A pequena nasceu nos Estados Unidos por meio de uma barriga solidária.

Nas redes sociais, os dois comemoram cada mês de vida da criança com publicações bem humoradas em que fantasiam a filha de personagens de filme, novela e assuntos do momento como futebol.

Reprodução das Redes Sociais Lucas Rangel e Lucas Bley com a filha Mia







