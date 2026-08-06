Divulgação/Instagram Lindas mulheres





No meu entendimento masculino, as três mulheres mais lindas da TV são Daniela Albuquerque, da RedeTV!, Erica Reis, do SBT, e Joana Treptow, da TV Gazeta.

E por que elas não têm Ibope na TV?

No primeiro caso, o de Daniela Albuquerque, o marido dela, que é dono da RedeTV!, não se preocupou, até agora, em criar uma equipe de produção e direção que transformasse o programa de Daniela em uma boa atração.

Lembro que, quando Paulinho Machado de Carvalho, herdeiro da TV Record, se apaixonou por Hebe Camargo, criou a melhor equipe de produção da história da TV, com Manoel Carlos, Nilton Travesso, Raul Duarte e Tuta.

Na história da televisão, essa foi a melhor equipe de produção do país.

Já Amilcare Dallevo, marido de Daniela, não teve essa preocupação. Então, o programa da Daniela começa a pecar pelo nome. E vai por aí adiante.

Depois temos Erica Reis, fazendo um programa no SBT que está longe de ser mediano. Precisa melhorar muito para ser ruim.





E Erica está perdida ao lado de um péssimo apresentador de TV, que é Rodrigo Bocardi.

Ali, o jornalismo, que já é ruim, não tem um comando capaz de criar algo bom no SBT. Falta conteúdo, falta comando de palco e falta comando jornalístico.

Mas, sendo o SBT, já era esperado que fosse assim.

Então vamos para Joana Treptow, que está à frente do Jornal da Gazeta, que marca 0,1 ponto de Ibope.

Precisa dizer algo mais?

O mais engraçado é que ela acredita que comanda o programa e dá as opiniões mais insensatas possíveis. Mas acredita que, por ser linda, pode tudo.

Só para se ter uma ideia, os maiores índices de audiência da TV não foram conquistados por mulheres lindas. Eu provo isso caso a caso.

Apenas acho incrível que ninguém, em momento algum, consiga me desmentir sobre o que escrevo.

Eu cito fatos em cada caso. E, até agora, não apareceu ninguém que soubesse contestar.