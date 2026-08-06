Foto: Nestor J. Beremblum Delegado abre o jogo e revela detalhes da morte de Chorão após 13 anos





Treze anos após a morte de Chorão, o delegado Luiz Augusto Romani, um dos primeiros policiais a chegar ao apartamento do cantor em 2013, relembrou os momentos que marcaram a ocorrência. Durante participação no podcast "Snider Cast", no YouTube, ele descreveu a cena encontrada no imóvel e revelou detalhes que, segundo ele, chamaram a atenção logo na chegada.

Romani contou que estava de plantão quando foi informado sobre a morte do vocalista do Charlie Brown Jr. Ainda surpreso com a notícia, ele seguiu imediatamente para o apartamento do artista, localizado a menos de um quilômetro da delegacia.

"Um dia, estou no plantão, por volta das 4h da manhã, entrou um cara mais alto, outro mais forte, e eles falaram: 'O Chorão morreu'. Eu levantei e falei: 'O Chorão do Charlie Brown? Tá louco?'", relembrou o delegado.

Ao chegar ao local, o policial encontrou o músico caído na cozinha. Ele afirmou que o imóvel estava bastante desorganizado e que o cenário indicava o que havia acontecido. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e constatou a morte por overdose.

"Achei ele caído na cozinha, aí foi aquele choque, né? Cresci ouvindo o Chorão… Estava uma bagunça no apartamento. Chamei o Samu, que constatou realmente uma overdose. Dava pra ver até pelo cenário, você sabe que a cena fala", declarou.

Reprodução/YouTube/Charlie Brown Jr Chorão ícone do rock nacional





Ferimentos antes da morte

Durante a entrevista, Romani também revelou que Chorão apresentava ferimentos provocados por ele mesmo durante um surto, pouco antes de morrer. Segundo o delegado, o cantor chegou a arrancar um aparelho de ar-condicionado e a chutar uma parede, o que lhe causou lesões.

"Quando deu 6h e pouco, me liga o [delegado] seccional para saber os detalhes (…) Ele estava machucado, porque ele machucou o dedo. Ele puxou o ar condicionado e machucou o dedo. Ele estava com o dedão do pé pendurado, ele deu uma bica na parede. Ele mesmo se machucou, ele teve um surto, fez um buraco na parede", afirmou.

Chorão foi encontrado de bruços na cozinha do apartamento por seguranças do prédio. Na época, testemunhas relataram que o músico enfrentava um quadro de depressão e fazia uso de drogas após o fim de um relacionamento.

Legado no rock nacional

Mesmo mais de uma década após sua morte, Chorão permanece como um dos nomes mais influentes do rock brasileiro. À frente do Charlie Brown Jr., deixou sucessos como "Só Os Loucos Sabem", "Zóio de Lula" e "Céu Azul", canções que continuam entre as mais lembradas pelos fãs e ajudam a manter vivo o legado da banda.



