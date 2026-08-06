Reprodução/Instagram Resposta de Maitê Proença sobre retorno à Globo repercute nas redes sociais





Maitê Proença voltou a despertar a atenção dos fãs ao comentar sobre a possibilidade de retornar às novelas da TV Globo. Durante um evento realizado nesta última quarta-feira (5), no Rio de Janeiro, a atriz foi abordada por um admirador, que pediu para vê-la novamente na dramaturgia da emissora. A resposta bem-humorada da artista rapidamente repercutiu nas redes sociais.

Ao ouvir o pedido, Maitê não descartou uma volta às novelas, mas afirmou que a decisão depende da emissora . "Liga para a Globo e pede", respondeu, arrancando reações do público presente e dos internautas. A declaração reacendeu especulações sobre uma possível nova parceria entre a atriz e o canal.

Possibilidade de retorno

Maitê Proença deixou a Globo em 2021, após quase cinco décadas de vínculo com a empresa. Desde então, passou a trabalhar no modelo por obra, adotado por diversas emissoras e plataformas, e direcionou a carreira para projetos no teatro e no streaming.

Embora seu nome seja frequentemente citado por fãs quando surgem rumores sobre novas produções da televisão aberta, nenhum retorno foi anunciado oficialmente. A declaração feita durante o evento, no entanto, reforça que não há impedimento por parte da atriz para uma eventual colaboração com a emissora.

Paulo Liv/Netflix Maitê Proença





Disputa judicial segue sem desfecho

Paralelamente às especulações sobre uma possível volta, Maitê continua envolvida em uma disputa judicial contra a Globo. A atriz acionou a Justiça para questionar direitos relacionados ao encerramento de seu contrato com a emissora.

O processo ainda não teve decisão definitiva e segue em tramitação. Até o momento, as partes continuam apresentando manifestações no processo, que permanece sob análise do Judiciário.

Novos projetos

Longe das novelas desde "Liberdade, Liberdade", exibida pela TV Globo em 2016, Maitê tem investido em outros formatos. Em maio de 2026, ela assinou contrato para integrar o elenco da sétima temporada de "Impuros", série produzida para a plataforma de streaming da Disney.

Antes disso, participou da terceira e última temporada de "Bom Dia, Verônica", lançada pela Netflix em 2024. Nos últimos anos, a atriz também percorreu o país com a peça autoral "O Pior de Mim", reforçando sua dedicação aos palcos.







