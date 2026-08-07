Reprodução/TV Globo Cantor Roberto Carlos

O cantor Roberto Carlos anunciou, nesta quinta-feira (6), que Leonardo Esteves, filho de seu grande parceiro de vida, Erasmo Carlos (1941–2022), não faz mais parte da equipe de produção. Leonardo era responsável pela contratação dos shows do famoso.

Em sua conta no Instagram, Roberto Carlos enfatizou que a decisão foi tomada em comum acordo. A nota ainda destaca que todos os contratos firmados por Leonardo antes da saída continuarão válidos. O cronograma, com datas no Rio de Janeiro, São Paulo, Campinas, Curitiba e Santos, além do navio do artista, está confirmado.

"Informamos que Leonardo Esteves deixará de atuar à frente da contratação dos shows do artista Roberto Carlos. A decisão foi tomada amigavelmente e em comum acordo. Os shows já firmados anteriormente serão realizados normalmente", enfatizou.





Quem é Leo Esteves?

Reprodução/Internet Leonardo Esteves deixa equipe de RC

A parceria entre Roberto Carlos e Léo permaneceu por três anos. Ele é filho de Erasmo, que faleceu em 2022 e ficou responsável por gerenciar toda a agenda musical de Roberto em 2023, depois de ficar 10 anos à frente da carreira do pai.

O agenciamento de Léo Esteves trouxe algumas polêmicas. No primeiro ano como empresário do cantor, Roberto Carlos se apresentou em cidades que há tempos não ia e voltou a juntar o público fã do seu trabalho. Em 2026, por exemplo, Roberto Carlos se apresentou no "Maior São João do Mundo", em Campina Grande, Paraíba.

Roberto Carlos passou recentemente por cirurgia

Recentemente, o cantor de 85 anos, foi submetido a uma cirurgia de vesícula por videolaparoscopia. A informação foi divulgada na ocasião pela equipe do cantor por meio das redes sociais.

Ele passou por uma videolaparoscopia, que é uma técnica minimamente invasiva, realizada por meio de pequenas incisões, o que costuma proporcionar uma recuperação mais rápida, comparada à cirurgias abertas.

No caso da vesícula, o procedimento é considerado padrão na colecistectomia, que consiste na retirada da vesícula biliar, mas também pode ser utilizado para fazer a remoção de cálculos.

Para realizar a cirurgia por meio da videolaparoscopia, o médico utiliza uma pequena câmera e faz pequenos furos no abdômen do paciente para isolar e, se necessário, extrair a vesícula.



