Reprodução Instagram Carolina Dieckmmann posa na academia e chama atenção ao exibir músculos

Carolina Dieckmmann, de 47 anos, compartilhou mais um momento de sua rotina com os seguidores nesta última quinta-feira (6). A atriz publicou no Instagram Stories uma foto em que aparece na academia, usando um top verde e um shorts rosa. No registro, ela posou e destacou os músculos aparentes nas pernas e nos braços.

"Construindo músculos", escreveu Carolina na publicação. A atriz costuma dividir diferentes momentos de seu dia a dia com os mais de nove milhões de seguidores que reúne nas redes sociais.

Desabafo sobre a mãe

Recentemente, Carolina Dieckmmann também falou sobre uma experiência delicada de sua infância durante participação no "Saia Justa", do GNT. Na ocasião, a atriz relembrou o período em que viu a mãe enfrentar problemas relacionados ao consumo de álcool.

O relato surgiu enquanto Carolina comentava o filme "(Des) Controle", no qual interpreta uma escritora que volta a beber após um longo período de sobriedade. A atriz contou que a história despertou lembranças pessoais e fez com que reconhecesse na personagem situações que havia presenciado em casa.

"Eu vi a minha mãe beber durante um período da vida dela. Quando eu fui chamada para fazer, eu falei: 'Eu já vi essa mulher. Eu sei quem é essa mulher'. Eu fui essa criança que entra no banco de trás do carro e não sabe se vai chegar, porque sabe que tem alguma coisa estranha com a sua mãe. Ela está falando de um jeito esquisito", afirmou.

"Eu curei muitas coisas"

Carolina explicou ainda que interpretar a personagem a ajudou a compreender melhor a experiência vivida pela mãe. Segundo a atriz, a maturidade permitiu que ela enxergasse a situação por uma perspectiva diferente daquela que tinha durante a infância.

"Eu curei muitas coisas, porque eu entendi ela como mulher, o que ela passou. Porque quando eu era pequena, quando aconteceu, você não entende muito. Você vê a sua mãe com um comportamento estranho, você não sabe por quê. E aí depois você vê ela deitada em uma cama sem conseguir levantar, você não sabe o que é", declarou.



