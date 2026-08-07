Reprodução/Instagram/@stefany_vaz Stefany Vaz fala sobre suas músicas

Stefany Vaz, conhecida por interpretar Carmem na novela Carrossel, desabafou nas redes sociais sobre a falta de repasses financeiros. A famosa contou que não está recebendo qualquer valor de direitos autorais do álbum Festa da Stefany Vaz, lançado bem na explosão da trama infantil.

De acordo com a atriz, mesmo que as músicas estejam disponíveis nas plataformas de áudio e sejam constantemente utilizadas por fãs em postagens, ela conta que não recebe nada pelo que é usado.

"Você está vendo todas essas músicas que estão passando aqui agora para você? 'Não faz mal, eu tô carente, mas eu tô legal', 'Hoje eu lembrei de você…', 'Pensa no filhote, no filhote, no filhote'", iniciou.

A artista então ressaltou que, mesmo que os fãs escutem seus sucessos, os royalties desses produtos não caem em sua conta.





"Todas essas músicas que você usa no seu Instagram, quando você vai postar uma música falando que você está carente, mas você está legal, ou que você viu uma pessoa super esquisita na rua e você coloca assim: 'hoje eu lembrei de você', é do meu CD, 'Festa da Stefany Vaz'. Stefany Vaz sou eu, a festa era para ser minha, mas adivinha. Não tem festa!", declarou.

Reprodução/Instagram/@Stefany Vaz Atriz Stefany Vaz





Ela acaba fazendo uma alusão à sua personagem de Carrossel, a Carmem, uma menina simples e pobre e que, por muitas vezes, não tinha o que comer.

Então, às vezes eu fico me perguntando quanto eu poderia estar ganhando de royalties com tudo isso. Sabe quanto eu ganho? Nada. Porque eles não querem ver a Carmem, que era pobre, deixando de ser pobre. Stefany Vaz









Quem é Stefany Vaz

Reprodução/Instagram/@stefany_vaz Stefany Vaz atriz de Carrossel





É uma cantora e atriz brasileira que ficou conhecida ao interpretar a personagem Carmem, uma das crianças do remake de Carrossel, exibido pelo em 2012.

Participou de inúmeros programas de TV, como Raul Gil e as Crianças, Danny Pink, além de gravações do DVD do Patati e Patatá. Ainda fez trabalhos como Patrulha Salvadora e participou dos filmes Carrossel: O Filme e Carrossel 2: O Sumiço de Maria Joaquina.

Depois, sua personagem se tornou meme nas redes sociais devido às suas condições financeiras, levando a artista a receber muitas mensagens em suas redes. Em junho de 2025, Stefany afirmou que não via problema da Carmem ter virado meme, e ressaltou que sentia um forte carinho pela personagem, mas que não queria ser perseguida por este motivo.



