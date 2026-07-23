Reprodução/Instagram/robertocarlosoficial Roberto Carlos comemora 65 anos de seu primeiro disco

Roberto Carlos, de 85 anos, será submetido a uma cirurgia de vesícula por videolaparoscopia. A informação foi divulgada pela equipe do cantor por meio das redes sociais. Segundo a nota, o procedimento já estava previamente programado.

No comunicado, a assessoria de imprensa afirmou que o músico está tranquilo e seguindo todas as orientações médicas. Ainda segundo a nota, a recuperação deve ser rápida e não interferirá na agenda de shows do cantor.

Por fim, a equipe de Roberto Carlos agradeceu as mensagens de carinho enviadas pelos fãs. Confira a nota completa abaixo:

"Comunicamos que o artista Roberto Carlos será submetido a uma cirurgia de vesícula por videolaparoscopia, previamente programada. Roberto Carlos está tranquilo e seguindo todas as orientações médicas. A recuperação é rápida, não interferindo na agenda de shows já programada. Agradecemos a todos pelas manifestações de carinho."





Fãs prestam apoio

Nos comentários da postagem, publicada nas redes sociais de Roberto Carlos, internautas deixaram mensagens de apoio e desejaram uma boa recuperação.

"Estamos todos em oração e com pensamentos positivos por você, nosso Rei. Que dê tudo certo na sua cirurgia e que você se recupere logo. Te amamos muito", escreveu um internauta.

"Tudo dará certo! Logo o nosso Rei voltará aos seus shows! Receba nossas energias e orações! Deus no comando", declarou outra.

"Já deu tudo certo, em nome de Jesus, meu Robertinho. Jesus te abençoe", disse uma terceira internauta.

"Em oração pela pronta recuperação do nosso Rei!", desejou um quarto usuário do Instagram.

Entenda o procedimento

A videolaparoscopia é uma técnica minimamente invasiva, realizada por meio de pequenas incisões, o que costuma proporcionar uma recuperação mais rápida, comparada à cirurgias abertas.

No caso da vesícula, o procedimento é considerado padrão na colecistectomia, que consiste na retirada da vesícula biliar, mas também pode ser utilizado para fazer a remoção de cálculos.

Para realizar a cirurgia por meio da videolaparoscopia, o médico utiliza uma pequena câmera e faz pequenos furos no abdômen do paciente para isolar e, se necessário, extrair a vesícula.

No comunicado, a equipe do cantor não esclareceu por qual motivo Roberto Carlos deve passar pelo procedimento. A alta hospitalar costuma ocorrer no mesmo dia ou, no máximo, um dia após a realização da cirurgia.