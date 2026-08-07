Reprodução/Internet Duda Dalponte foi avaliada como apresentadora pela direção da Globo

A repórter Duda Dalponte passou a ser avaliada pela direção de Esportes da Globo para assumir novas oportunidades como apresentadora. Depois de se destacar na cobertura da Copa do Mundo de 2026 como setorista da Seleção Brasileira, a jornalista de Santa Catarina comandou nas últimas duas semanas a edição do Rio de Janeiro do Globo Esporte durante as férias de Alex Escobar.

Globo testa novos nomes na apresentação esportiva

Segundo informações da Folha de S.Paulo, o desempenho defoi bem avaliado internamente pela diretoria. A jornalista deverá voltar à bancada nos próximos meses. A movimentação faz parte da estratégia da Globo para ampliar o número de mulheres à frente de programas esportivos.

Além de Duda Dalponte, outra profissional que vem recebendo mais oportunidades é Lívia Laranjeira. A jornalista da emissora carioca substituiu Débora Gares no bloco esportivo do Bom Dia Rio e também atua como repórter do canal. A empresa busca ampliar as opções de apresentadoras em seu departamento esportivo, diante da necessidade de renovar e fortalecer o quadro de profissionais da área.

Duda Dalponte iniciou a carreira em 2021, quando assumiu a apresentação do Globo Esporte em Santa Catarina. A jornalista permaneceu na função por cerca de um ano e meio antes de ser contratada pela Globo, em dezembro de 2022. Na época da transferência para o Rio de Janeiro, a comunicadora afirmou que estava muito feliz com os rumos da carreira.

"Meu sonho, desde criança, sempre foi trabalhar na Globo. Estou surpresa com a velocidade com que tudo aconteceu, mas o coração está cheio de gratidão por ter conseguido chegar até aqui. Entrei como estagiária na NSC e, dois anos depois, saio como apresentadora, com muito aprendizado na bagagem e ainda com muita estrada para trilhar e evoluir", disse ela.

A partir de 2023, a jovem comunicadora passou a integrar o núcleo nacional de Esportes como repórter. Em 2026, Duda Dalponte participou da cobertura da Copa do Mundo disputada nos Estados Unidos, acompanhando de perto a rotina da Seleção Brasileira.

Além da cobertura da equipe nacional no torneio, a repórter da Globo também participa regularmente de transmissões envolvendo clubes cariocas, como o Flamengo e o Vasco.