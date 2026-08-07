Reprodução Instagram Léo Foguete surpreende fãs no metrô de São Paulo com show acústico







Quem passou pela Estação da Sé, em São Paulo, na tarde desta sexta-feira (7), teve uma surpresa no meio da rotina. Léo Foguete realizou um pocket show acústico no local e apresentou músicas de seu trabalho mais recente para os passageiros que circulavam pela estação. A ação levou ao espaço canções do álbum "Além do Tempo", lançado recentemente pelo cantor.

Durante a apresentação, Léo cantou cinco faixas do novo projeto. Entre elas estavam as regravações de "Deixo", sucesso de Ivete Sangalo, "Palpite" e "A Lua", originalmente gravada por Matias Damásio. O repertório também contou com as inéditas "Alguns Defeitos", parceria com Panda, e "Fênix".

Para encerrar o pocket show, o artista escolheu um de seus maiores sucessos, "Última Noite". A apresentação acústica aproximou o cantor do público em um ambiente diferente dos palcos tradicionais, levando parte do repertório de seu novo álbum diretamente para a rotina dos passageiros.





Novo projeto

Lançado recentemente, "Além do Tempo" reúne regravações de clássicos da música popular brasileira e faixas inéditas. O trabalho apresenta uma nova etapa na trajetória de Léo Foguete ao combinar músicas já conhecidas pelo público com canções autorais.

A escolha das músicas apresentadas na Estação da Sé também refletiu essa proposta. Ao lado das releituras, o cantor mostrou ao público duas faixas inéditas do projeto, ampliando o contato dos passageiros com o repertório que marca essa nova fase de sua carreira.

"Eu sempre sonhei em ver minhas músicas chegando em lugares diferentes e fazendo parte da vida das pessoas. Ver as faixas de 'Além do Tempo' sendo cantadas e levando alegria, no meio da rotina de tanta gente, foi um daqueles momentos que me fizeram enxergar ainda mais o propósito da minha música e a conexão que ela cria com o público", celebrou Léo Foguete.



