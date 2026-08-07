Léo Foguete surpreende fãs no metrô de São Paulo com show acústico
Reprodução Instagram
Léo Foguete surpreende fãs no metrô de São Paulo com show acústico



Quem passou pela Estação da Sé, em São Paulo, na tarde desta sexta-feira (7), teve uma surpresa no meio da rotina.  Léo Foguete realizou um pocket show acústico no local e apresentou músicas de seu trabalho mais recente para os passageiros que circulavam pela estação. A ação levou ao espaço canções do álbum "Além do Tempo", lançado recentemente pelo cantor. 

Durante a apresentação, Léo cantou cinco faixas do novo projeto. Entre elas estavam as regravações de "Deixo", sucesso de Ivete Sangalo, "Palpite" e "A Lua", originalmente gravada por Matias Damásio. O repertório também contou com as inéditas "Alguns Defeitos", parceria com Panda, e "Fênix".

Para encerrar o pocket show, o artista escolheu um de seus maiores sucessos, "Última Noite". A apresentação acústica aproximou o cantor do público em um ambiente diferente dos palcos tradicionais, levando parte do repertório de seu novo álbum diretamente para a rotina dos passageiros. 


Novo projeto

Lançado recentemente, "Além do Tempo" reúne regravações de clássicos da música popular brasileira e faixas inéditas. O trabalho apresenta uma nova etapa na trajetória de Léo Foguete ao combinar músicas já conhecidas pelo público com canções autorais.

A escolha das músicas apresentadas na Estação da Sé também refletiu essa proposta. Ao lado das releituras, o cantor mostrou ao público duas faixas inéditas do projeto, ampliando o contato dos passageiros com o repertório que marca essa nova fase de sua carreira.

"Eu sempre sonhei em ver minhas músicas chegando em lugares diferentes e fazendo parte da vida das pessoas. Ver as faixas de 'Além do Tempo' sendo cantadas e levando alegria, no meio da rotina de tanta gente, foi um daqueles momentos que me fizeram enxergar ainda mais o propósito da minha música e a conexão que ela cria com o público", celebrou Léo Foguete. 


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