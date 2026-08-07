Divulgação OUE Sushi

O crescimento do número de pessoas que passaram pela cirurgia bariátrica ou utilizam medicamentos para controle do peso, como as chamadas canetas emagrecedoras, também tem provocado mudanças no setor de alimentação.

Atento a esse novo perfil de consumidor, o OUE Sushi lançou um omakase desenvolvido especialmente para pacientes bariátricos e usuários de medicamentos da classe dos agonistas do GLP-1, oferecendo uma experiência adaptada às necessidades desse público.

O menu reúne 24 etapas, sem repetição de pratos, com foco em porções equilibradas e uma sequência pensada para proporcionar variedade sem exageros.

A proposta parte de uma realidade cada vez mais comum: muitas pessoas continuam frequentando restaurantes e buscando experiências gastronômicas, mas já não consomem a mesma quantidade de alimentos de antes.

Após a cirurgia bariátrica, a capacidade do estômago é reduzida, exigindo refeições menores e mais controladas.

Já medicamentos como a semaglutida e a tirzepatida atuam aumentando a sensação de saciedade e diminuindo o apetite, fazendo com que muitos pacientes passem a ingerir porções significativamente menores.

Embora tenham indicações e mecanismos diferentes, ambos os casos acabam modificando a forma como essas pessoas vivem a experiência de comer fora de casa.

Nesse contexto, formatos tradicionais, como rodízios ou menus com grandes volumes de comida, muitas vezes deixam de atender às expectativas desse público.

Em vez da quantidade, cresce a valorização da qualidade dos ingredientes, da variedade de sabores e da possibilidade de aproveitar uma refeição sem desperdício.

A iniciativa do OUE Sushi acompanha esse movimento ao desenvolver um menu direcionado a um público que vem crescendo nos últimos anos.

A proposta mostra como empresas do setor de alimentação começam a observar mudanças de comportamento para adaptar produtos e serviços às novas demandas de consumo.

Especialistas em mercado apontam que acompanhar as transformações do perfil dos clientes se tornou um dos principais fatores para a inovação.

Entender como as pessoas vivem, consomem e se relacionam com determinados serviços permite que as marcas criem soluções mais alinhadas às necessidades reais do consumidor.

No segmento gastronômico, essa adaptação passa não apenas pela escolha dos ingredientes, mas também pelo formato da experiência oferecida.

A criação de um omakase pensado para pacientes bariátricos e usuários de canetas emagrecedoras representa um exemplo de como a gastronomia pode acompanhar mudanças sociais e comportamentais sem perder sua essência.

Ao direcionar um menu para esse público, o OUE Sushi aposta em um movimento que tende a ganhar espaço nos próximos anos.

À medida que cresce o número de pessoas submetidas à cirurgia bariátrica ou em tratamento com medicamentos para emagrecimento, iniciativas voltadas a esse perfil demonstram como compreender o consumidor pode ser um diferencial competitivo e uma oportunidade para inovar em um mercado cada vez mais atento às mudanças de comportamento.

Divulgação OUE Sushi





Serviço

OUE Sushi

Valor: R$129 por pessoa (não é rodízio).

Valor: R$219 por pessoa (menu completo com repetição).

Unidades:

Alphaville – Alameda Rio Negro, 585 – Alphaville Industrial, Barueri (SP).

Morumbi Town Shopping – Av. Giovanni Gronchi, 5930 – Vila Andrade, São Paulo (SP).

Berrini – Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini, 1470 – São Paulo (SP).

Shopping Bourbon – Rua Palestra Itália, 500 – Perdizes, São Paulo (SP).

Shopping ABC – Av. Pereira Barreto, 42 – Vila Gilda, Santo André (SP).