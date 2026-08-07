Reprodução sonia em programa

Fiquei muito triste quando vi Sonia Abrão, pessoa que admiro há muito tempo, desde os tempos do Aqui Agora e do Notícias Populares, pedir a demissão de uma artista do SBT.

Os jornalistas e comentaristas que fazem colunas de TV e similares têm todo o direito de criticar e dar opinião sobre este ou aquele artista da televisão. Isso faz parte da mídia de entretenimento.

E Sonia tem um programa de entretenimento muito bom, que sempre pauta comentários e é respeitado. Isso é uma coisa.

Outra coisa é pedir a demissão de uma artista, que foi o que vi Sonia fazer em relação a Carol Lekker, do SBT.

Carol tinha todo o direito de fazer o que fez. O Fofocalizando é um programa de fofocas, e o negócio deles é fazer fofocas sobre tudo.

E os artistas da TV, no caso Eliana, da TV Globo, têm que entender que isso faz parte do ramo do entretenimento.

Se Eliana não consegue aguentar uma crítica ou a revelação de um fato, então deveria deixar de fazer televisão.

Mas Sonia Abrão pedir a demissão de Carol é algo que beira o absurdo. A gente sabe que todo mundo erra, e a própria Sonia já errou ao vivo.

Não é por um erro que se pede a demissão de um artista. Carol batalhou muito para estar onde está.





Carol passou fome pensando que um dia poderia ganhar seu dinheiro e ajudar a família.

As lágrimas de Carol são lágrimas de desespero de alguém que não quer passar fome outra vez. A suspensão dela vai resultar em desconto no salário, e isso fará diferença na mesa da família.

Não vamos esquecer que o SBT tem no passado o episódio em que demitiu a apresentadora Mariane por ela ter cortado o cabelo sem a autorização de Silvio Santos. O requinte de crueldade foi enviar o telegrama de demissão justamente no dia do aniversário dela.

Não existe coincidência em TV. Vamos comparar com Cariúcha. O programa da Cariúcha é muito ruim.

Mas eu jamais escrevi pedindo que a emissora tirasse Cariúcha do ar.

Cariúcha também passou fome e também lutou para conquistar um espaço na TV, onde pudesse ganhar seu dinheiro, comer e pagar as contas da família.

Sonia Abrão jamais passou fome, então não sabe o que é isso. Sonia pode enfrentar atrasos de pagamento, mas sua mesa sempre terá comida.

Sonia Abrão ficou contente porque Carol foi suspensa? Se ficou, acho isso mais triste ainda.

Os artistas que estão na tela têm que ter a capacidade de assimilar as críticas que todos vão receber, seja Cariúcha, Carol ou a própria Sonia Abrão.

Mas jamais alguém deveria pedir que uma emissora de TV demitisse um artista. Isso é uma grande falta de empatia.

Persistência é abrir a geladeira todos os dias sabendo que ela está vazia, acreditando que um dia ela estará lotada.