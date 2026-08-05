Reprodução Instagram Sasha abre o coração para Xuxa após último show da turnê em SP

Sasha Meneghel, de 28 anos, usou as redes sociais nesta quarta-feira (5) para homenagear Xuxa após o encerramento da turnê "O Último Voo da Nave", realizado em São Paulo. Em uma publicação no Instagram, a estilista e empresária compartilhou fotos dos bastidores e fez uma declaração emocionada à mãe, exaltando sua dedicação ao projeto.

Sasha contou que acompanhou de perto a criação do espetáculo e destacou o envolvimento de Xuxa em cada etapa da produção. "Mãe, como é lindo ver você brilhar. Acompanhar o nascimento dessa turnê foi uma loucurinha: cheia de amor, lantejoulas, noites sem dormir e uma montanha-russa de emoções. Mas ela nasceu. 'O Último Voo da Nave' finalmente chegou, trazendo muita alegria, amor e aconchego para a criança que vive dentro de cada um de nós", escreveu.

Na sequência, ela afirmou que a trajetória da apresentadora serve de inspiração para sua própria vida: "Sinto um orgulho imenso de você e de tudo o que está realizando. Ver sua dedicação, sua paixão e sua garra, entregando-se de corpo e alma em tudo o que faz, me inspira todos os dias a continuar correndo atrás dos meus próprios sonhos."

Por fim, Sasha reforçou que continuará acompanhando e apoiando a mãe em seus projetos. "Estarei sempre aqui, vibrando por você e aplaudindo cada novo voo da sua nave. TE AMO", declarou.

Brincadeira com momento viral

Além das fotos e da homenagem, Sasha também entrou na brincadeira sobre um dos momentos que viralizaram durante a turnê. Em um dos vídeos publicados, ela aparece comentando, aos risos, a cena em que Xuxa acabou "batendo na virilha" durante a apresentação, episódio que repercutiu nas redes sociais por causa do figurino com decote cavado.

"Ela bateu na virilha", disse Sasha, sorrindo enquanto celebrava o momento ao lado da mãe.



