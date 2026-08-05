Reprodução Instagram Após deixar a TV Aparecida, Raiane Brancatti fala sobre mudança de carreira

Após mais de um ano à frente do "TJ Aparecida", principal telejornal da TV Aparecida, Raiane Brancatti iniciou uma nova fase na carreira. Na última segunda-feira (3), a jornalista estreou como gerente geral em uma empresa de consórcios, marcando sua entrada no setor financeiro depois de 13 anos dedicados à comunicação.

Em entrevista ao iG, Raiane explicou que a decisão de deixar a emissora foi motivada por mudanças na rotina de trabalho. Segundo ela, a transferência do estúdio de Pindamonhangaba para Aparecida (SP) tornaria inviável conciliar a carreira com a vida familiar.

"Eu moro a 40 km do novo estúdio e já iria ficar inviável o deslocamento. Sou mãe de duas crianças. Eu sou grata à TV Aparecida, realizei um sonho sendo âncora do TJ Aparecida. Eu cheguei lá, sabe?", afirmou.

Nova fase profissional

A jornalista admitiu que a mudança de área foi acompanhada de insegurança, mas disse que encarou o desafio com entusiasmo. Além da oportunidade de atuar em uma nova função, a possibilidade de ter uma rotina mais previsível também influenciou sua escolha.

"Foi com medo mesmo", contou, entre risos. "Eu aceitei o convite porque sou movida a desafios e confesso que a rotina de segunda a sexta, sem feriados e fins de semana, me brilhou os olhos", completou.

Apesar da mudança de segmento, Raiane acredita que leva consigo habilidades construídas ao longo da trajetória no jornalismo. Ela destacou a experiência em gestão e o relacionamento desenvolvido durante a carreira.

"As relações que construí, a credibilidade que carrego e a expertise em gerenciar pessoas. Eu já fui coordenadora de jornalismo, bem no início da carreira, e hoje retomo essa função, só que mais madura", disse.

Reprodução Instagram Raiane Brancatti





Apoio da família e do público

Ao anunciar sua saída da TV Aparecida, Raiane recebeu diferentes reações de colegas, amigos e seguidores. Segundo ela, quem trabalhava ao seu lado compreendeu os motivos da decisão, especialmente pelo impacto que a mudança teria em sua rotina com os filhos.

"Meus colegas entenderam por se tratar de uma mudança que implicaria na minha relação com meus filhos. Eu ia passar muito tempo fora de casa por conta do deslocamento. Meus amigos se assustaram", disse.

Ela também ressaltou o apoio do marido e a proximidade com o público nas redes sociais: "Compartilho minha rotina e minha família, então eles seguem próximos de mim. Meu marido super me apoiou."

Volta ao jornalismo não está descartada

Embora tenha iniciado uma nova etapa profissional, Raiane descarta que a decisão represente uma despedida definitiva da comunicação. Para ela, o jornalismo continua presente em sua vida, especialmente por meio das plataformas digitais.

"Jamais. Um comunicador nunca deixa de ser", afirmou. "Com as redes sociais, podemos continuar usando nossa profissão de uma forma ainda mais humana e próxima, e eu gosto dessa ideia", destacou.

Ao avaliar o cenário atual da profissão, a jornalista ressaltou a importância do trabalho da imprensa em um contexto marcado pela circulação de desinformação e pelo avanço da inteligência artificial.

"Enxergo que é uma das profissões mais necessárias. Vivemos um período de fake news e de IA. Ter jornalistas comprometidos em confirmar a veracidade dos fatos e noticiar de forma imparcial é a grande sacada para mudar o futuro", destacou.

Por fim, Raiane deixou um conselho para quem pretende seguir carreira na área: "Aos jovens, tenham vontade de aprender, mesmo na faculdade e, principalmente, depois de formados. Quanto mais nos dedicamos e buscamos conhecimento, mais crescemos."







