Reprodução Instagram Paula Fernandes renova o bronzeado e faz piada após término

Paula Fernandes, de 41 anos, voltou a chamar a atenção dos seguidores nesta terça-feira (4) ao compartilhar novos registros de um momento de descanso à beira-mar. Hospedada em um hotel, a cantora surgiu usando um biquíni branco enquanto renovava o bronzeado e aproveitava o dia de sol.

Além das fotos, a sertaneja mostrou bom humor ao comentar a repercussão de suas publicações recentes nas redes sociais. Segundo ela, alguns seguidores têm observado uma mudança em sua postura desde o fim de seu relacionamento com o piloto Daniel Pereira.

"Estão dizendo que tô muito soltinha nas redes sociais. Então decidi abrir uma caixinha de perguntas para a gente falar da minha carreira, saúde, autoestima. Mais tarde eu volto. Beijos", declarou.

Publicações após o término

A artista anunciou recentemente o fim de seu namoro com Daniel Pereira. O relacionamento foi assumido publicamente em maio deste ano e chegou ao fim cerca de dois meses depois. Em 24 de julho, a equipe da cantora confirmou a separação.

No último sábado (1º), Paula já havia movimentado as redes ao compartilhar registros de uma viagem a Búzios, no Rio de Janeiro. Nas imagens, ela apareceu usando um biquíni marrom de alças finas enquanto relaxava na banheira de um resort.

Na ocasião, a legenda da publicação despertou a curiosidade dos fãs por ter sido divulgada poucos dias após o término do relacionamento.

"Jamais permita que alguém tire de você a liberdade de ser quem você é: sem máscara, sem culpa e sem medo. Porque a maior beleza de alguém é ter coragem de viver a própria verdade", escreveu a cantora.







