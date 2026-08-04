Fagner Vilela - iG/Divulgação Globo Regiane Alves destaca importância da educação em nova novela da Globo

Regiane Alves está de volta às novelas das sete da TV Globo. Escalada para viver Margô em "Por Você", a atriz interpreta a diretora da Escola Maria Firmina dos Reis, administrada ao lado de Lucas, personagem de Amaury Lorenzo. Em entrevista ao iG, durante o lançamento da trama nesta última segunda-feira (3), ela falou sobre o retorno ao horário, a importância da discussão sobre educação e os desafios da personagem.

Após uma participação em "Três Graças" e uma temporada dedicada ao teatro com "Querida Mamãe", Regiane afirmou que reencontra um espaço com o qual tem forte identificação. "Já fiz tanta novela das sete. Acho que realmente tem uma identificação ali. É um horário de passagem, que as coisas estão acontecendo em casa, estamos chegando, você entra para jantar", comentou.

A atriz também destacou o clima dos bastidores e o encontro entre diferentes gerações no elenco. "Tem uma turma adolescente maravilhosa, tem os veteranos. A gente tem a Renata Sorrah, o Zé de Abreu, o Antônio Pitanga. É bom ver esses grandes nomes também de volta", afirmou.

Ela ainda lembrou que está há cerca de três anos sem fazer uma novela completa e aproveitou para anunciar o lançamento do filme "Tô Bem na Foto", com Leandro Hassum, previsto para estrear no Telecine Premium.

Educação como tema central

Na nova produção, Regiane volta a interpretar uma professora, mas acredita que Margô dialoga diretamente com questões atuais da educação no Brasil.

"Agora vem essa professora nessa versão atual. Se discute muito sobre a educação no nosso país, o quanto está faltando esse respeito, esse cuidado. Eu acho que ser professor é um dom, é um talento", disse.

Segundo a atriz, a novela mostrará situações comuns ao ambiente escolar e abordará problemas enfrentados diariamente pelos profissionais da área. Ela citou uma sequência em que sua personagem sofre uma tentativa de agressão por parte de um aluno.

"Quando eu li, falei: 'Nossa, que ótimo', porque tem acontecido muito. Então, a gente tem que parar e prestar atenção nisso. O professor tem que ser valorizado. Não tem como", ressaltou.

Personagem vive recomeço

Além dos conflitos na escola, Margô também enfrentará desafios na vida pessoal. De acordo com Regiane, a personagem tenta reconstruir a própria trajetória após o fim de um relacionamento e o sonho frustrado da maternidade.

"É uma personagem que vem de um final de relacionamento, que não pôde ter um filho. É legal ver essa mulher se reconstruindo. Fico muito animada", concluiu.



