Regiane Alves está de volta às novelas das sete da TV Globo. Escalada para viver Margô em "Por Você", a atriz interpreta a diretora da Escola Maria Firmina dos Reis, administrada ao lado de Lucas, personagem de Amaury Lorenzo. Em entrevista ao iG, durante o lançamento da trama nesta última segunda-feira (3), ela falou sobre o retorno ao horário, a importância da discussão sobre educação e os desafios da personagem.
Após uma participação em "Três Graças" e uma temporada dedicada ao teatro com "Querida Mamãe", Regiane afirmou que reencontra um espaço com o qual tem forte identificação. "Já fiz tanta novela das sete. Acho que realmente tem uma identificação ali. É um horário de passagem, que as coisas estão acontecendo em casa, estamos chegando, você entra para jantar", comentou.
A atriz também destacou o clima dos bastidores e o encontro entre diferentes gerações no elenco. "Tem uma turma adolescente maravilhosa, tem os veteranos. A gente tem a Renata Sorrah, o Zé de Abreu, o Antônio Pitanga. É bom ver esses grandes nomes também de volta", afirmou.
Ela ainda lembrou que está há cerca de três anos sem fazer uma novela completa e aproveitou para anunciar o lançamento do filme "Tô Bem na Foto", com Leandro Hassum, previsto para estrear no Telecine Premium.
Educação como tema central
Na nova produção, Regiane volta a interpretar uma professora, mas acredita que Margô dialoga diretamente com questões atuais da educação no Brasil.
"Agora vem essa professora nessa versão atual. Se discute muito sobre a educação no nosso país, o quanto está faltando esse respeito, esse cuidado. Eu acho que ser professor é um dom, é um talento", disse.
Segundo a atriz, a novela mostrará situações comuns ao ambiente escolar e abordará problemas enfrentados diariamente pelos profissionais da área. Ela citou uma sequência em que sua personagem sofre uma tentativa de agressão por parte de um aluno.
"Quando eu li, falei: 'Nossa, que ótimo', porque tem acontecido muito. Então, a gente tem que parar e prestar atenção nisso. O professor tem que ser valorizado. Não tem como", ressaltou.
Personagem vive recomeço
Além dos conflitos na escola, Margô também enfrentará desafios na vida pessoal. De acordo com Regiane, a personagem tenta reconstruir a própria trajetória após o fim de um relacionamento e o sonho frustrado da maternidade.
"É uma personagem que vem de um final de relacionamento, que não pôde ter um filho. É legal ver essa mulher se reconstruindo. Fico muito animada", concluiu.