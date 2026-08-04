Lucas Teixeira/Globo Lucy Ramos une maternidade e ficção em Por Você: "Estou bem radiante"





Lucy Ramos concilia gravidez e novela com personagem que também é mãe. A atriz, que está grávida de seis meses de sua segunda filha, falou ao iG sobre a fase que vive durante o lançamento de "Por Você", próxima novela das sete da TV Globo. Na trama, ela interpreta Juli, uma mulher que tem quatro filhos e cuja presença continuará influenciando a história mesmo após sua morte.

Lucy contou que recebeu o convite para a novela logo após retornar de sua primeira gestação. Enquanto se preparava para viver a personagem, descobriu que estava grávida novamente, o que acabou aproximando ainda mais sua vida pessoal da ficção. "Quando eu fui chamada pra fazer a novela, eu estava voltando de uma gestação. Eu fiquei um ano sendo mãe. Minha bebê tá com um ano e quatro meses. Aí eu descobri uma nova gestação. Eu já estava no processo da novela. E a minha personagem é mãe. Uma super mãe", afirmou.





Gravidez e trabalho lado a lado

A atriz disse que encara a possibilidade de trabalhar durante a gravidez como um privilégio e destacou que a gestação não a impede de seguir com a rotina profissional. "Estar gestando e estar grávida, pra mim, é um privilégio. Gestação não é uma doença. Eu só tô gestando, mas eu tô em plenas condições de fazer milhões de coisas. Que bom que eu posso tá trabalhando, tá gestando e tá vivendo tudo isso", declarou.

Embora sua personagem morra logo nos primeiros capítulos, Lucy seguirá presente ao longo da novela em flashbacks e aparições que remetem à essência de Juli. Segundo a atriz, a personagem será lembrada por seu otimismo e pela forma como marca a vida dos demais personagens.

"Ela continua em flashback, ela continua em aparições presentes. A Juli é muito solar, muito iluminada. Todo mundo vai lembrar dela com essa força. Ela passa a aparecer na novela como essa essência da positividade", explicou. Lucy ainda acredita que a própria gravidez contribuiu para a construção da personagem: "Eu acho que também o fato de estar grávida até traz essa luz muito natural. Então, vamos usar essa luz boa, essa positividade pra personagem."

Fagner Vilela - iG Lucy Ramos





Identificação com a personagem

Durante a entrevista, Lucy revelou que aceitou o convite para integrar o elenco motivada pela confiança no diretor artístico André Câmara e pela importância de Juli para a narrativa. Apesar de ser uma participação, ela enxergou na personagem uma oportunidade de interpretar uma mulher com quem se identifica.

"Ela vem com camadas e com coisas que se aproximam muito da minha vida. Essa mulher brasileira. Eu gosto muito de representar essas mulheres, porque é o que eu acredito. É uma homenagem também pra essas mulheres. Não é fácil, é difícil a vida das mulheres. Então, é uma homenagem que eu faço pra elas, com muito carinho, com muito amor e com muito respeito", concluiu.



