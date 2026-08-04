Reprodução Instagram Apresentadora da TV Aparecida troca o jornalismo pelo mercado financeiro

Raiane Brancatti iniciou uma nova fase na carreira após deixar a apresentação do "TJ Aparecida", principal telejornal da TV Aparecida, onde esteve à frente da bancada desde maio de 2025. Na última segunda-feira (3), a jornalista estreou como gerente geral em uma empresa de consórcios, marcando sua entrada no setor financeiro após 13 anos de atuação na comunicação.

A novidade foi compartilhada por Raiane em uma publicação no Instagram. Ela contou que sentiu um "frio na barriga" ao assumir o novo cargo e definiu a mudança como o início de um novo capítulo em sua trajetória profissional.

"Uma nova temporada começou... Hoje eu sentei nessa cadeira pela primeira vez e, confesso, deu um frio na barriga. Começo agora um novo capítulo da minha história, assumindo a missão de gerente geral. É uma área nova para mim, mas acredito que grandes oportunidades surgem quando temos coragem de sair da nossa zona de conforto", escreveu.

Na publicação, a jornalista afirmou que leva para a nova função toda a experiência adquirida ao longo de mais de uma década na comunicação. "Levo comigo toda a experiência que construí ao longo da minha trajetória de 13 anos e chego com a mesma dedicação, vontade de servir e o desejo de fazer a diferença. Sigo com a certeza de que Deus já preparou esse caminho e que seja apenas o início de uma linda jornada", completou.

Qualidade de vida como prioridade

Com passagens pela Rádio Metropolitana de Taubaté e pelo Grupo Bandeirantes, Raiane já havia revelado que a mudança de profissão também foi motivada pela busca por uma rotina mais equilibrada.

Casada e mãe de dois filhos, a jornalista deixa para trás a rotina intensa da televisão, marcada por gravações, apresentações diárias, coberturas externas e plantões.

Mensagens de incentivo

A publicação recebeu diversas mensagens de apoio de amigos e seguidores. "Amiga, que Deus te guie na sua nova jornada, mas nunca se esqueça da grande comunicadora que você é", escreveu uma internauta.

Outra destacou as semelhanças entre as profissões: "Parabéns, amiga... vendas é tão apaixonante quanto o jornalismo, hehehe. Isso eu posso garantir. Sucesso."

Uma terceira também desejou sorte à jornalista na nova etapa. "Sucesso, Rai! Que seja uma nova etapa muito feliz pra você", comentou.



