Reprodução/Instagram/@maisa Maisa faz lista de homens que não namoraria em vídeo no TikTok.

Maisa Silva, de 24 anos, chamou a atenção nesta terça-feira (4) ao publicar um vídeo em que lista critérios para a escolha de um companheiro. Solteira há quase cinco anos, desde o fim de seu relacionamento com Nicholas Arashiro, ela falou sobre o tema ao lado da amiga Júlia Rabelo. O conteúdo causou polêmica e dividiu opiniões.

#Maisa ♬ som original - iG @portal_ig Maisa Silva, de 24 anos, chamou a atenção nesta terça-feira (4) ao publicar um vídeo em que lista critérios para a escolha de um companheiro. Solteira há quase cinco anos, desde o fim de seu relacionamento com Nicholas Arashiro, ela falou sobre o tema ao lado da amiga Júlia Rabelo. O conteúdo causou polêmica e dividiu opiniões. 🔗 Veja as notícias do iG e acesse o canal do WhatsApp no link da bio 📲 🎥 Reprodução /TikTok/@maisa #iG





Na gravação, Maisa afirma que não se relacionaria com homens que optam por não trabalhar. "Ok você estar desempregado agora, mas se você não trabalha por opção, por inércia...", disse. Ela também mencionou homens que falam mal das ex-companheiras. “Homem que fica chamando ex de louca”, exemplificou.

Entre os pontos apresentados como "sinais de alerta" no sexo oposto, a atriz ainda citou o ciúme em excesso, falta de iniciativa e falta de educação direcionada a funcionários. "A coisa mais grotesca é sair com um cara num date que não sabe tratar bem os atendentes''. afirmou.

"Fico feliz em evitar esse tipo de gente" Maisa Silva

Maisa ainda reforçou que sua rotina profissional também influencia diretamente suas escolhas no âmbito amoroso. "Eu não namoraria um cara que mora muito longe de mim e que não tem previsão de me ver. Porque é assim, a minha vida é um pouco flexível, só que tem períodos que não fica. Então eu preciso que alguém esteja pelo menos na mesma página que eu, de flexibilidade, para a gente poder se ver", explicou.

A lista ainda inclui detalhes bem específicos como: pessoas que tentam alterar sua personalidade ou seu time. Homens mulherengos também não têm chance com a artista.

Vale destacar que, nos últimos meses, Maisa estava sendo apontada como novo affair do jogador do Corinthians, Memphis Depay, de 32 anos. O vídeo publicado pela atriz coloca um fim nos rumores que os dois estariam em um relacionamento.





Repercussão negativa

No conteúdo, Maisa fez questão de deixar claro que todos os pontos elencados por ela refletem apenas o seu gosto pessoal. No entanto, a lista de critérios para os pretendentes da atriz dividiu opiniões entre seus seguidores.

Em resposta a um comentário que dizia “Quer um príncipe”, Maisa rebateu: "Eu acho que um príncipe tem que fazer bem mais que isso, mas, sendo uma princesa, eu mereço também".

Outro seguidor alfinetou a atriz: "Vai ficar para titia. Com toda a certeza". "Tenho referências tão boas em casa e uma boa relação comigo, que jamais abaixaria minha régua para caber em um amor que não é para mim. Cada um sabe de si", respondeu Maisa.







Por fim, a atriz comentou a repercussão do vídeo e reforçou que se tratam de opiniões pessoais. "Amando as divas nos comentários... é um vídeo com opiniões pessoais, porém, é interessante ver a quem esses pontos incomodam tanto (risos). Saber o que você não quer, é saber o que você quer", finalizou o artista.