Reprodução/ Instagram @dedesecco Deborah Secco loira

A atriz e empresária Deborah Secco, de 46 anos, está sendo processada na Justiça do Rio de Janeiro por um idoso de 96 anos. O homem, que é vizinho de baixo da famosa, pede uma indenização por conta de um gotejamento no teto que teria começado no imóvel da artista.

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De acordo com as informações do blog de Ancelmo Gois, no jornal O Globo, após a ação judicial de produção antecipada de provas, a perícia constatou que o problema teve origem na instalação de uma pia na sala de estar do apartamento de Deborah Secco.

Reprodução/Instagram Deborah Secco

Além disso, segundo o denunciante, a veterana da televisão brasileira alegou inicialmente que o transtorno teria sido causado por um problema no próprio prédio, o que não seria verdade. Portanto, na Justiça, o vizinho pede duas indenizações: uma por danos materiais, no valor de R$ 46 mil, e outra de R$ 50 mil por danos morais.

Atriz faz reflexão profunda

Recentemente, como de costume, a veterana da televisão publicou alguns pensamentos importantes. A atriz trouxe uma reflexão sobre não absorver como verdade pessoal aquilo que vem do outro.

Conforme destacou Deborah Secco, a ideia central é que, muitas vezes, a forma como alguém nos trata diz mais sobre as inseguranças, frustrações e limitações dessa pessoa do que sobre quem realmente somos. Portanto, isso não deveria afetar diretamente a forma como você pensa em viver a sua vida.

Reprodução/Instagram/dedesecco Deborah Secco faz reflexão nas redes sociais

"Você sabia que o hábito mais saudável que alguém pode desenvolver é aprender a não levar nada pro lado pessoal? Porque quando você perceber que a maioria das pessoas estão envolvidas com elas próprias e não com você, é aí que a porta da liberdade se abre", afirmou a atriz.

"Porque tudo que essas pessoas dizem, tudo que essas pessoas fazem, é um reflexo de quem elas são, não de quem você é. Eu espero de verdade que você se lembre disso da próxima vez que alguém for idiota com você", concluiu Deborah Secco.

Assim como nas outras vezes, os fãs comentaram sobre a reflexão da famosa."A mais pura verdade", concordou uma. "O melhor hábito é a liberdade de poder falar o que pensa sem medo de repreensão!!!", disse outra. "Você dizendo tudo o que pensava", destacou uma terceira.



