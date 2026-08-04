Reprodução Instagram Sonia Abrão detona Carol Lekker e pede demissão após polêmica com Eliana

Sonia Abrão fez duras críticas a Carol Lekker durante o "A Tarde é Sua", da RedeTV!, exibido nesta terça-feira (4). A apresentadora reagiu aos comentários feitos no "Fofocalizando", do SBT, sobre a trajetória de Eliana na TV Globo e questionou a presença da ex-Fazenda no elenco do programa.

Ao abordar o assunto, Sonia fez questão de elogiar os demais integrantes da atração, como Gabriel Cartolano, Gaby Cabrini e Matheus Baldi, mas afirmou não entender a escolha de Carol Lekker para ocupar uma vaga no programa.

"Eu nunca entendi o que uma pessoa completamente desabilitada para participar ao lado de profissionais como esses outros três colegas estava fazendo lá. Tantos jornalistas de verdade que poderiam fazer um trabalho decente. Eu não sei como colocaram a fulana lá", disparou.

Na sequência, a apresentadora citou Carol nominalmente e afirmou que ela "não tem mérito nenhum" para ocupar o posto. "Sem mérito nenhum, passa a ocupar uma vaga que poderia ser de profissionais de verdade, de gente que realmente merecia estar lá", acrescentou.

Reprodução Instagram Carol Lekker





Defesa de Eliana

Sonia também saiu em defesa de Eliana e classificou a apresentadora como um dos grandes nomes da televisão brasileira. Segundo ela, Carol não teria competência para fazer críticas à comunicadora.

"Ela resolveu falar mal, detonar uma apresentadora do nível da Eliana. Foram 15 anos como rainha dos domingos. Ela não tem competência para isso. Só sabe xingar, debochar e tentar humilhar, mas não tem quem humilhe uma rainha", afirmou.

A apresentadora ainda elogiou a relação entre Eliana e Patrícia Abravanel e rebateu a tentativa de criar uma rivalidade entre as duas: "A Patrícia tem ética, tem educação. As duas fizeram uma despedida extremamente respeitosa quando a Eliana deixou o SBT. Ela jamais estaria de acordo com esse posicionamento."





"Sou a favor de demitir"

Durante o desabafo, Sonia criticou a nota de esclarecimento divulgada por Carol Lekker após a repercussão do caso, classificando o comunicado como "hipócrita". Para a apresentadora, a retratação não foi suficiente diante das declarações feitas anteriormente.

"Todo mundo precisa de trabalho. Agora, se você tem essa chance e não tem a capacidade de exercer isso com dignidade, eu sou a favor de demitir, sim", declarou.

Carol Lekker pede desculpas

Após a repercussão negativa, Carol Lekker usou as redes sociais para publicar um pedido de desculpas. No comunicado, ela afirmou que jamais teve a intenção de desrespeitar Eliana e destacou a admiração que sente pela apresentadora.

"Tenho um respeito e uma admiração gigantesca pela Eliana. Ela é uma referência indiscutível como artista, uma apresentadora brilhante e uma mulher e mãe inspiradora, cuja trajetória sempre admirei. Em momento algum minha intenção foi desrespeitar a pessoa ou a história que ela construiu na televisão brasileira", escreveu.







