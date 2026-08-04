Deborah Secco, de 46 anos, voltou a chamar a atenção dos internautas na noite desta segunda-feira (03), ao usar sua conta pessoal do Instagram para fazer um desabafo. Após receber alguns comentários maldosos envolvendo sua vida pessoal e seu atual noivado com Dudu Borges, a atriz resolveu abrir o coração.
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Por meio dos Stories, a veterana da televisão brasileira compartilhou uma publicação da página "Danilo Escritor", escrita pela sensitiva Thais, que fala sobre recomeços e sobre a importância de aprender a impor limites diante de decepções e despedidas.
"Ser a mulher que sou hoje me custou muito. Me custou lágrimas, despedidas, decepções e muitos recomeços. Precisei aprender a me escolher, a colocar limites e a não aceitar menos do que mereço. Nada foi fácil, mas cada desafio me tornou mais forte. Hoje, tenho orgulho da mulher que estou me tornando e não troco essa paz por nada", diz o texto.
Atriz compartilha reflexão
No fim de semana, a atriz publicou um vídeo após uma entrevista ao canal LeoDias, em que apareceu ao lado do produtor musical. O registro viralizou nas redes sociais e rendeu diversas críticas sobre o comportamento do casal.
Na publicação, Deborah Secco afirmou que atualmente escolhe a própria paz em vez de tentar se explicar, o que, segundo ela, a faz se sentir mais tranquila.
"A melhor coisa que o tempo me roubou foi a vontade de provar que eu tô certa. A gente gasta uma energia absurda, né? A pessoa distorce o que você fala, julga as suas escolhas, e você fica ali desesperado, mandando textão pra tentar se explicar, a mente ferve, o coração aperta, a paz vai pro ralo", declarou.
"A vida me fez enxergar uma coisa muito óbvia, que quem te ama de verdade não precisa da sua defesa. Quem faz questão de te ver como o vilão da história não vai mudar de ideia nem se você desenhar. Então ficar calado não é engolir sapo, é poupar a alma. E eu entendi que a minha paz é um artigo de luxo caro demais pra ser gasto em discussões que não vão levar a lugar nenhum", pontuou.
Por fim, a famosa explicou como lida com quem a interpreta ma l. "Então hoje, quando alguém me entende mal, de propósito ou não, eu balanço a minha cabeça, dou um sorriso e sigo o meu caminho. Eu deixei a obrigação de ter razão para quem não quer ter paz", concluiu.
Vale destacar que Dudu Borges, 43, é produtor musical, compositor e multi-instrumentista. Além disso, ele é ex-integrante da banda de rock cristão Resgate.
Ele e a atriz têm vivido uma relação mais calma e longe dos holofotes há alguns meses. Durante o Carnaval deste ano, Deborah Secco contou que havia sido pedida em casamento, mas não deu mais detalhes sobre o pedido ou os planos para o momento especial.