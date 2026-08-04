Reprodução/Instagram/dedesecc Deborah Secco

Deborah Secco, de 46 anos, voltou a chamar a atenção dos internautas na noite desta segunda-feira (03), ao usar sua conta pessoal do Instagram para fazer um desabafo. Após receber alguns comentários maldosos envolvendo sua vida pessoal e seu atual noivado com Dudu Borges, a atriz resolveu abrir o coração.

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Por meio dos Stories, a veterana da televisão brasileira compartilhou uma publicação da página "Danilo Escritor", escrita pela sensitiva Thais, que fala sobre recomeços e sobre a importância de aprender a impor limites diante de decepções e despedidas.

Reprodução/Instagram/dedesecco Deborah Secco

"Ser a mulher que sou hoje me custou muito. Me custou lágrimas, despedidas, decepções e muitos recomeços. Precisei aprender a me escolher, a colocar limites e a não aceitar menos do que mereço. Nada foi fácil, mas cada desafio me tornou mais forte. Hoje, tenho orgulho da mulher que estou me tornando e não troco essa paz por nada", diz o texto.

Atriz compartilha reflexão

No fim de semana, a atriz publicou um vídeo após uma entrevista ao canal LeoDias, em que apareceu ao lado do produtor musical. O registro viralizou nas redes sociais e rendeu diversas críticas sobre o comportamento do casal.

Na publicação, Deborah Secco afirmou que atualmente escolhe a própria paz em vez de tentar se explicar, o que, segundo ela, a faz se sentir mais tranquila.

"A melhor coisa que o tempo me roubou foi a vontade de provar que eu tô certa. A gente gasta uma energia absurda, né? A pessoa distorce o que você fala, julga as suas escolhas, e você fica ali desesperado, mandando textão pra tentar se explicar, a mente ferve, o coração aperta, a paz vai pro ralo", declarou.

Reprodução Instagram Deborah Secco e Dudu Borges

"A vida me fez enxergar uma coisa muito óbvia, que quem te ama de verdade não precisa da sua defesa. Quem faz questão de te ver como o vilão da história não vai mudar de ideia nem se você desenhar. Então ficar calado não é engolir sapo, é poupar a alma. E eu entendi que a minha paz é um artigo de luxo caro demais pra ser gasto em discussões que não vão levar a lugar nenhum", pontuou.

Por fim, a famosa explicou como lida com quem a interpreta ma l. "Então hoje, quando alguém me entende mal, de propósito ou não, eu balanço a minha cabeça, dou um sorriso e sigo o meu caminho. Eu deixei a obrigação de ter razão para quem não quer ter paz", concluiu.

Vale destacar que Dudu Borges, 43, é produtor musical, compositor e multi-instrumentista. Além disso, ele é ex-integrante da banda de rock cristão Resgate.

Ele e a atriz têm vivido uma relação mais calma e longe dos holofotes há alguns meses. Durante o Carnaval deste ano, Deborah Secco contou que havia sido pedida em casamento, mas não deu mais detalhes sobre o pedido ou os planos para o momento especial.



