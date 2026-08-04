Reprodução/Instagram/dedesecc Deborah Secco





O Peça Rara Brechó, que tem como uma das sócias a atriz Deborah Secco, recebeu, neste fim de semana, uma nova ação envolvendo o universo das celebridades e da moda. A unidade da Vila Leopoldina, em São Paulo, passou a disponibilizar parte do acervo pessoal da influenciadora, modelo e empresária Flávia Pavanelli.

Cerca de 1,5 mil peças foram destinadas à unidade paulistana, entre casacos, blazers, vestidos e outros itens usados pela influenciadora. Ao todo, aproximadamente 5 mil itens do guarda-roupa de Flávia estão sendo distribuídos simultaneamente entre quatro unidades da rede: São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Fortaleza.





A marca oferece três formas de pagamento pelos itens: via Pix, em até 48 horas; por consignação, com pagamento após a venda das peças; ou por meio de Moedas PR, que podem ser utilizadas em novas compras na rede. O Peça Rara Brechó também conta com um aplicativo que realiza a pré-triagem das peças antes do envio, disponível na Google Play e na App Store.