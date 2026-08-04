Reprodução/CazéTV Casimiro Miguel e CazéTV

Um ator entrou na Justiça contra a CazéTV e Casimiro Miguel e pede uma indenização de R$ 120 mil por danos morais após um comentário feito pelo apresentador durante a transmissão de um episódio de Pesadelo na Cozinha.

A ação tramita na 2ª Vara Cível da Pavuna, no Rio de Janeiro. De acordo com o processo, Casimiro teria dito: "Esse cara é esquisito", enquanto a imagem do artista era exibida durante a transmissão.

No momento da declaração, o apresentador fazia uma live reagindo ao programa Pesadelo na Cozinha, da Band. Ao exibir uma cena do terceiro episódio da primeira temporada, em que José Aloisio aparece como cliente do restaurante Mamma Julia, o influenciador fez o comentário.





No vídeo, o ator aparece usando um gorro da Argentina, além de uma camisa com letras estilizadas em formato de chamas.

A defesa enfatizou que, por ser homossexual, o autor da ação foi alvo de uma manifestação que extrapola os limites da liberdade de expressão. Segundo os advogados, o comentário reforçou um estereótipo discriminatório e expôs sua imagem ao ridículo diante dos telespectadores. As informações são do jornalista Ancelmo Gois.

O vídeo com as declarações permanece disponível no YouTube e acumula milhões de visualizações. De acordo com a defesa, o conteúdo já ultrapassou 17 milhões de visualizações na plataforma.

Saiba quem é Casimiro Miguel

Reprodução/CazéTV Apresentador Casimiro





Casimiro Miguel da Silva, conhecido como Cazé, é apresentador, empresário e comentarista esportivo. Começou a ganhar notoriedade no Canal Esporte Interativo, atual TNT Sports Brasil, onde apresentava o programa El Games.

Em 2019, foi convidado para comentar no SBT Sports Rio, ao lado de Pedro Certezas, durante as férias dos principais comentaristas da atração. Pouco tempo depois, em 2021, passou a ganha r destaque com transmissões diárias na Twitch.

Em janeiro de 2022, deixou o SBT para investir em outros projetos. Na época, passou a transmitir o Campeonato Carioca em suas lives na Twitch após fechar contrato com a LiveMode, empresa responsável por gerenciar campeonatos como o Paulista e a Copa do Nordeste.

Em 2026, passou a transmitir a Copa do Mundo FIFA, realizada nos Estados Unidos, México e Canadá, batendo recordes de audiência e tornando-se o primeiro a exibir o Mundial no YouTube.