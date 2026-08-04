Apesar de ser um péssimo programa de jornalismo, ou do que quer que seja, Bocardi, em seu primeiro programa no SBT, fez a emissora vencer a Band.
Imaginem que o SBT está preocupado com a Band, que ocupa o quarto lugar na média do Ibope.
O programa quer lembrar o SP2, da Globo, mas só consegue ser ruim mesmo.
Bocardi e sua parceira de palco ficaram o tempo todo falando entre si, desconsiderando a dona de casa que estava em frente à tela.
Aliás, o programa do SBT precisa melhorar muito para ficar ruim.
Tanto Bocardi quanto sua linda parceira fazem, e fizeram, parte da pantomima.
O primeiro programa sempre registra audiência acima da média dos dias seguintes.
Então, nos próximos programas, saberemos se continuará a ganhar da Band.
Comemorar uma vitória contra o quarto colocado é uma humilhação para uma empresa do porte do SBT.
Isso, em outros tempos, seria impensável. Mas, sob o comando de Daniela Beyruti, passou a preocupar o SBT.
Até quando o SBT vai se preocupar com a Band e deixar a Record consolidada na vice-liderança é algo que ninguém imaginava que aconteceria.
O programa SBT Cidades tem uma parte de humor involuntário, que é quando o apresentador implora para que a dona de casa assista à BocaTV, suposta TV no YouTube de propriedade de Rodrigo Bocardi.
E, se a dona de casa se der ao trabalho de procurar essa tal BocaTV, vai se frustrar com a tristeza do conteúdo.
Acreditem: Daniela Beyruti, presidente do SBT, comemorou a vitória sobre a Band.
Enquanto a Record marcava 7 pontos de Ibope com Gottino, o SBT registrava 2,4 com Bocardi, e a Band, 1,9.
Essa disputa me faz lembrar o romance Triste Fim de Policarpo Quaresma, de Lima Barreto, publicado em capítulos em um jornal do Rio de Janeiro, em 1911.
Quem sabe o jornalista Bocardi se saia melhor do que o Major Quaresma.