Reprodução/Internet SBT estreia nova programação entre 1º e 3 de agosto



Apesar de ser um péssimo programa de jornalismo, ou do que quer que seja, Bocardi, em seu primeiro programa no SBT, fez a emissora vencer a Band.

Imaginem que o SBT está preocupado com a Band, que ocupa o quarto lugar na média do Ibope.

O programa quer lembrar o SP2, da Globo, mas só consegue ser ruim mesmo.

Bocardi e sua parceira de palco ficaram o tempo todo falando entre si, desconsiderando a dona de casa que estava em frente à tela.

Aliás, o programa do SBT precisa melhorar muito para ficar ruim.

Tanto Bocardi quanto sua linda parceira fazem, e fizeram, parte da pantomima.

O primeiro programa sempre registra audiência acima da média dos dias seguintes.





Então, nos próximos programas, saberemos se continuará a ganhar da Band.

Comemorar uma vitória contra o quarto colocado é uma humilhação para uma empresa do porte do SBT.

Isso, em outros tempos, seria impensável. Mas, sob o comando de Daniela Beyruti, passou a preocupar o SBT.

Até quando o SBT vai se preocupar com a Band e deixar a Record consolidada na vice-liderança é algo que ninguém imaginava que aconteceria.

O programa SBT Cidades tem uma parte de humor involuntário, que é quando o apresentador implora para que a dona de casa assista à BocaTV, suposta TV no YouTube de propriedade de Rodrigo Bocardi.

E, se a dona de casa se der ao trabalho de procurar essa tal BocaTV, vai se frustrar com a tristeza do conteúdo.

Acreditem: Daniela Beyruti, presidente do SBT, comemorou a vitória sobre a Band.

Enquanto a Record marcava 7 pontos de Ibope com Gottino, o SBT registrava 2,4 com Bocardi, e a Band, 1,9.

Essa disputa me faz lembrar o romance Triste Fim de Policarpo Quaresma, de Lima Barreto, publicado em capítulos em um jornal do Rio de Janeiro, em 1911.

Quem sabe o jornalista Bocardi se saia melhor do que o Major Quaresma.

