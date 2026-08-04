Acervo Pessoal / Divulgação Renan Bastos expert em relógios de luxo queridinho pelos famosos

Neymar, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Luciano Huck e Roberto Justus têm algo em comum além da fama: a paixão por relógios de luxo. Modelos de marcas como Rolex, Patek Philippe, Richard Mille e Audemars Piguet podem ultrapassar facilmente a casa dos milhões de reais e movimentam um mercado global que cresce impulsionado por colecionadores, investidores e compradores em busca de peças raras.

Nos bastidores desse universo, um brasileiro vem conquistando espaço. À frente da RC Crown LLC, em Miami, Renan Bastos desenvolveu uma metodologia voltada para organizar negociações por meio de dados, automação e inteligência comercial, em um segmento onde decisões rápidas podem fazer diferença em operações de alto valor.

O crescimento do mercado ajuda a explicar esse movimento. Segundo a Deloitte, consumidores das gerações millennial e Z têm impulsionado a demanda por relógios de luxo seminovos, enquanto estimativas da Grand View Research apontam que o segmento global de relógios pre-owned poderá movimentar US$ 85,4 bilhões até 2033.

Em um mercado no qual a cotação de determinados modelos pode variar em questão de horas, fatores como procedência, documentação, estado de conservação, liquidez e demanda internacional passaram a ter peso cada vez maior na definição dos preços.

“Renan tem uma habilidade rara de enxergar o negócio como sistema. Ele não olha apenas para a venda de uma peça, mas para todo o fluxo: compra, margem, estoque, liquidez e risco. Isso muda a qualidade da decisão”, afirma Cheong Shi Peng, diretor de vendas da About Time Pte Ltd, de Hong Kong.

Segundo profissionais do setor, a metodologia criada pelo brasileiro também reduziu a dependência do conhecimento concentrado em poucos especialistas e tornou os processos mais acessíveis para toda a equipe.

“Durante muito tempo, grande parte das decisões dependia diretamente da experiência do Yash, que possui um conhecimento muito profundo do mercado de relógios de luxo. Isso naturalmente criava uma dependência muito grande sobre ele. O que o Renan conseguiu fazer foi transformar esse conhecimento, somado aos dados e ao contexto real das negociações, em um processo estruturado dentro de uma inteligência artificial. Hoje, a equipe consegue acessar informações que antes estavam concentradas na experiência de uma única pessoa. Isso reduziu a carga sobre o Yash, tornou as decisões mais rápidas e permitiu que todos dentro da empresa evoluíssem e atuassem com muito mais autonomia.”, contou Luis Armando Maldonado, Senior Sales Executive da RC Crown.

O trabalho também passou a chamar atenção de parceiros internacionais. Para Steven, fundador da Billion Watch, em Hong Kong, a metodologia ajudou a tornar as decisões comerciais mais estratégicas.

“A metodologia nos ajudou a analisar cada oportunidade com muito mais clareza. Passamos a identificar melhor quais relógios tinham maior potencial de giro, quais margens realmente faziam sentido e quais peças poderiam representar um risco maior de capital parado. Isso tornou nossas compras mais estratégicas e teve impacto direto na lucratividade e na performance comercial da empresa. O Renan ainda não disponibilizou amplamente o que criou, porque continua testando e aperfeiçoando a ferramenta. Sinceramente, nem sei se quero que ele disponibilize, porque hoje estamos nos beneficiando dessa vantagem”, brincou.

Enquanto o interesse por relógios de luxo continua crescendo entre celebridades, atletas e grandes empresários, profissionais especializados em análise de mercado e inteligência comercial ganham espaço em um segmento no qual informação, confiança e velocidade passaram a ser tão valiosas quanto as próprias peças negociadas.