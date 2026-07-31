Reprodução/Instagram Cristiano Ronaldo e Cristiano Ronaldo Jr. posam juntos em novas fotos.

Cristiano Ronaldo, de 41 anos, deu o que falar nas redes sociais nesta quinta-feira (30) ao compartilhar uma sequência de fotos ao lado da família. Nas imagens, o jogador aparece ao lado da esposa, Georgina Rodríguez, e do filho mais velho, Cristiano Ronaldo Jr., que aos 16 anos chamou atenção pelo porte físico.

Em dois dos registros, pai e filho posam lado a lado, durante um dia de descanso em uma praia paradisíaca. No entanto, um detalhe impressionou os fãs do atleta: o adolescente está mais alto que o pai.

Os comentários da publicação reforçam o quanto o primogênito já cresceu. "Está pequeno o Cris Jr., hein?", ironizou um. "Uau! CR7 Junior agora é mais alto?" questionou outro. "Está enorme!", disse um terceiro seguidor

Na legenda da publicação, Cristiano Ronaldo brincou sobre o desenvolvimento dos músculos do filho em comparação aos dele. "Ainda não", escreveu o centroavante do Al-Nassr. Vale destacar que o CR7 mede 1,87 m de altura.





Essa não é a primeira vez que Cristiano Ronaldo Jr. vira o centro das atenções pelo seu porte físico. Em 2024, quando o menino tinha apenas 13 anos, uma foto dele exibindo o abdômen trincado viralizou.

Reprodução/Instagram/@cristiano Cristiano Ronaldo e o filho na academia.





Cristiano Ronaldo Jr., conhecido como Cristianinho, nasceu nos Estados Unidos, em 17 de junho de 2010. Na época do nascimento do primogênito, o atleta namorava a modelo Irina Shayk, porém, ela não é a mãe do jovem.





A identidade da genitora de Cristiano Jr. nunca foi revelada ao público. Segundo notícias publicadas por tabloides internacionais, a mãe do jovem seria uma garçonete americana com quem CR7 teria tido um caso de apenas uma noite. Ela teria recebido 10 milhões de libras para ceder a custódia total do menino e não revelar sua identidade. Apesar dos boatos, as informações nunca foram confirmadas por Cristiano Ronaldo.

Filho de peixe, peixinho é

Cristiano Ronaldo Jr. não puxou o pai apenas na aparência física. O jovem, de 16 anos, está seguindo os passos do craque português no futebol e, atualmente, atua nas categorias de base do Al-Nassr. Além disso, o adolescente já defende a seleção portuguesa Sub-16.

Em abril deste ano, o jornal árabe Al Weeam News, noticiou que o jovem está perto de ser promovido para o time principal do Al-Nassr, já na próxima temporada. Vale destacar que, caso isso ocorra, pai e filho passarão a defender o time juntos.