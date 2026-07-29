Reprodução Instagram MPT determinou fim do reality "As Patroas", criado por Viih Tube e Eliezer





Viih Tube se pronunciou nesta quarta-feira (29) sobre o acordo firmado com o Ministério Público do Trabalho (MPT) relacionado ao reality show produzido ao lado do marido, Eliezer, com a participação de funcionárias da residência do casal. Em vídeo publicado nas redes sociais, a influenciadora pediu desculpas ao público, reconheceu que o conteúdo exibido transmitiu uma mensagem inadequada e afirmou que pretende cumprir todas as determinações previstas no Termo de Ajuste de Conduta (TAC).

Segundo a influenciadora, ela não havia comentado o assunto anteriormente porque as negociações com o MPT ainda estavam em andamento. Agora, com o acordo oficializado e tornado público, Viih Tube disse que decidiu esclarecer a situação aos seguidores.

"Quero muito pedir desculpas pra vocês que se sentiram ofendidos, a gente entende todos os questionamentos, todas as denúncias, tudo que todo mundo falou", declarou.

Durante o pronunciamento, Viih afirmou que as funcionárias que participaram do reality tinham conhecimento dos roteiros e concordaram com a produção do conteúdo. Ela também explicou que documentos como contratos de trabalho audiovisual, informações sobre remuneração e os roteiros das gravações foram enviados ao Ministério Público do Trabalho durante a apuração do caso.

Apesar disso, a influenciadora reconheceu que o alcance de suas redes sociais exige responsabilidade sobre as mensagens transmitidas ao público.

"Mesmo assim não tira o fato de que nós influenciamos pessoas, a gente tem uma audiência altíssima que não pode normalizar a situação que a gente colocou elas, mesmo que foi combinado, roteirizado, enfim, tudo isso vocês já sabem", afirmou.

Influenciadora diz que ficou abalada

Viih Tube também comentou o período em que ficou afastada das redes sociais. Segundo ela, a decisão de retirar seus perfis do ar partiu dela própria e não teve relação direta com o Ministério Público do Trabalho.

A influenciadora revelou que ficou emocionalmente abalada com a repercussão do caso e afirmou que não imaginava que o reality pudesse gerar as consequências enfrentadas pelo casal.

"Eu fiquei muito mal, gente, eu não tava bem com a situação, eu não tava acreditando que eu tava vivendo aquilo, eu jamais imaginava", disse.

Ela acrescentou que, embora soubesse que o projeto poderia ser questionado, acreditava que o fato de o conteúdo ser previamente combinado e roteirizado impediria problemas dessa natureza.

Vídeos educativos fazem parte do acordo

Ao longo do vídeo, Viih Tube também confirmou que produzirá conteúdos educativos previstos no TAC firmado com o MPT. Segundo ela, a proposta é utilizar a experiência vivida para informar o público sobre direitos e deveres nas relações de trabalho, especialmente envolvendo empregados domésticos.

"Acho que tô tentando tirar algo bom dessa situação toda, que vai ser esses conteúdos informativos junto com o MPT", afirmou. A influenciadora destacou ainda que os vídeos não abordarão diretamente o reality show, mas terão caráter informativo para orientar empregadores sobre a legislação trabalhista e evitar situações semelhantes no futuro.

Por fim, Viih Tube voltou a pedir desculpas ao público e afirmou que entende a atuação do Ministério Público do Trabalho no caso.

"Mais uma vez, me desculpa, e que seja finalizado isso da melhor forma. O MPT tá fazendo o trabalho deles, e a gente entende, faz parte", concluiu.



