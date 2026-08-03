Reprodução/Internet Gabriel Cartolano foi o primeiro Homem do Saco do SBT

Gabriel Cartolano só interpretou o Homem do Saco depois que outro jornalista recusou um convite feito por Silvio Santos (1930-2024). O bastidor foi revelado durante o especial de 10 anos do Fofocalizando, exibido na sexta-feira (31), quando Maisa Alves, ex-chefe do setor de assessoria de imprensa do SBT, contou como surgiu a escolha do personagem.

Segundo ela, Silvio Santos planejava manter a identidade do Homem do Saco em segredo por um período antes de revelar ao público quem estava por trás da fantasia. A ideia levou Maisa a sugerir um jornalista que sonhava em trabalhar na emissora, indicação prontamente aceita pelo apresentador.

"Eu sabia de um colega, que eu não vou citar quem, um grande amigo meu, que tinha o sonho de trabalhar no SBT. Eu falei: 'Senhor Silvio, o fulano de tal gostaria muito, talvez essa seja a oportunidade'. Ele falou: 'Nossa, eu gosto muito dele, me dá o telefone dele que eu ligo'. E ele ligou para esse jornalista", disse.

O profissional, porém, recusou a proposta por acreditar que não faria sentido participar de um programa sem mostrar o rosto. "Esse jornalista, desculpa a palavra, foi infeliz em não aceitar. 'Para que vou estar na televisão e não vou mostrar meu rosto?'. Dançou, querido, perdeu a chance", afirmou Maisa Alves.

Gabriel Cartolano assumiu o personagem

Ela explicou que o plano de Silvio Santos era transformar a identidade do personagem em um mistério para os telespectadores. "A ideia de Silvio, como ele era muito visionário, era fazer essa surpresa. Ele queria que a pessoa mudasse a voz a cada dia, a cada semana, para depois de um tempo, revelar quem era realmente. O profissional não ficaria o resto da vida dentro do saco. Era para criar a surpresa para o telespectador. Mas o jornalista não entendeu e sei que até hoje ele se arrepende", contou.

Após a recusa, Gabriel Cartolano foi escolhido para interpretar o Homem do Saco nos primeiros dias do programa. O apresentador revelou que permaneceu apenas duas edições no papel. Depois dele, Dudu Camargo e Murilo Bordoni também viveram o personagem.

Antes de chegar ao SBT, Cartolano trabalhava como produtor do TV Fama, da RedeTV!, quando recebeu o convite de Silvio Santos para participar da criação do então Fofocando, que mais tarde passou a se chamar Fofocalizando.