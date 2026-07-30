Reprodução/Internet Leinha Santana comentou acordo entre casal e o MPT

Leinha Santana, governanta da casa de Viih Tube e Eliezer, se pronunciou depois do acordo firmado entre os influenciadores e o Ministério Público do Trabalho (MPT). Em um vídeo publicado nas redes sociais, ela afirmou que os funcionários não receberão parte da indenização de R$ 350 mil prevista no Termo de Ajuste de Conduta (TAC) e demonstrou indignação com o desfecho do caso.

Leinha Santana defende Viih Tube e Eliezer

A funcionária participou do reality As Patroas, que motivou a investigação do MPT. Segundo ela, muitos seguidores perguntaram se os empregados seriam beneficiados financeiramente pelo acordo firmado entre os influenciadores e o órgão.

“Não, não vem nenhum real para gente. Nenhum real vai vir para nenhum de nós aqui. Desde que deu ruim, que aconteceu o que aconteceu com o reality, eu dei a minha cara a tapa, vim aqui e falei para vocês que ninguém estava sendo obrigado a nada, que a gente estava participando por livre e espontânea vontade, que era tudo certinho, e vocês não deram ouvido", disse. "Preferiam me atacar, falar que eu estava 'puxando o saco' do patrão, um monte de coisa que não tinha nada a ver”, afirmou.

Na sequência, Leinha Santana disse que os funcionários acabaram prejudicados porque a competição foi interrompida antes da distribuição dos prêmios previstos.

“Agora, estão falando que o dinheiro veio para nós -- e não veio. Muito pelo contrário, a gente se prejudicou, porque não ganhou o prêmio do reality e nem as coisas [recompensas que seriam oferecidas ao longo do programa], por uma coisa que não é verdade”, declarou.

Entenda a polêmica

A funcionária também afirmou que os envolvidos não foram procurados para prestar esclarecimentos durante a repercussão do reality. “Não entrar em contato para verificar. Se estivessem realmente preocupados com a gente, tinham entrado em contato, tinham ouvido a gente, mas não ouviram. Só ouviram as páginas de fofoca, os boatos. Só quiseram saber de metralhar a gente", contou.

Viih Tube apresentou ao público o reality show As Patroas, lançado em 30 de junho e estrelado pelos funcionários que trabalham na casa dela e do marido, Eliezer. A proposta era transformar a rotina da casa em uma competição. Ao todo, 11 empregados domésticos disputavam um prêmio de R$ 20 mil em provas, desafios e missões que rendiam pontos e recompensas em dinheiro.

Depois de toda a polêmica, Viih Tube e Eliezer assinaram um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) com o órgão. Pelo acordo, comprometeram-se a encerrar o reality, retirar conteúdos considerados irregulares e pagar R$ 350 mil por dano moral coletivo.