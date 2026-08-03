Reprodução/Instagram/@lucas.carvalhotv Lucas Carvalho deixa o SBT News

O apresentador Lucas Carvalho se despediu do SBT News, para onde havia migrado em novembro de 2025, após uma passagem pela Record. O jornalista anunciou a novidade em suas redes sociais após a mudança.

Lucas foi contratado pela Bacci Notícias TV, do apresentador Luiz Bacci. Por lá, será âncora do JBN, telejornal do canal. O novo canal digital estreará neste mês na plataforma YouTube. Os estúdios estão localizados na Vila Olímpia, zona sul de São Paulo.

Luiz Bacci deixou a emissora da Anhanguera em janeiro para se dedicar à produção de conteúdo na internet. De acordo com Lucas, ele está muito feliz com a mudança de empresa. O jornalista também demonstrou entusiasmo e afirmou que fará de tudo para que o projeto colha bons frutos.





"Muito feliz pela oportunidade e honrado em fazer parte desse novo ciclo da comunicação digital no Brasil", disse o profissional em sua página. Logo depois, Carvalho fez questão de mandar um recado para Bacci.

Luiz Bacci, conte com minha energia e dedicação para fazer dar certo. Já estou ansioso pela estreia do "Jornal da BNTV. Lucas Carvalho





Novo rumo

A emissora de Luiz Bacci fez questão de anunciar Carvalho como novo contratado. A publicação aconteceu nas redes sociais da nova empresa, que entra para competir no mundo das notícias com as emissoras tradicionais.

Reprodução/Instagram/@lucas.carvalhotv Lucas Carvalho deixa o SBT





"A BNTV acaba de anunciar mais uma contratação de peso: o jornalista Lucas Carvalho, que deixa o SBT para assumir o comando do JBN, o Jornal da BNTV, que estreia diariamente ainda em agosto. Com mais de 16 anos de experiência na comunicação, Lucas traz na bagagem passagens por algumas das maiores emissoras do país", iniciou.

"Iniciou a carreira como repórter do SBT Interior, em Araçatuba. Passou pelas redações da Record e do SBT em Bauru, Campinas e São Paulo. Além disso, atuou em programas como Balanço Geral, Fala Brasil, SP no Ar e SBT News, onde se especializou em cobertura política", continuou a nota.

Reprodução/Instagram/@ Lucas Carvalho sai do SBT





Por fim, a empresa ressalta que Lucas Carvalho domina com muita tranquilidade e segurança o vídeo. E que o improviso é seu grande aliado e isso faz com que ele seja a grande aposta da empresa.

"Lucas Carvalho reúne todas as qualidades exigidas por esse novo momento da comunicação no Brasil. Profissional que domina o noticiário com segurança e naturalidade, tem o improviso como aliado e chega preparado para consolidar um passo decisivo na história do nosso grupo", finalizou.