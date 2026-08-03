Reprodução/Instagram Cleo Pires e Fábio Jr

Cleo Pires, de 43 anos, falou sobre sua relação com o cantor Fábio Jr., de 72, seu pai biológico, e revelou como está a situação entre os dois, que recentemente se reaproximaram após anos marcados por conflitos. A artista, filha de Gloria Pires, contou que eles só conseguiram reconstruir a relação depois de uma mudança importante.

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Em conversa com o Fantástico, no quadro Pode Perguntar?, exibido no último domingo (2), ela afirmou que as pazes foram seladas após um gesto importante do músico. "A gente nunca sabe qual foi a questão que fez as pessoas se afastarem. Mas eu acho que, no meu caso, o meu pai teve a humildade e a sabedoria de reconhecer coisas que, pra mim, eram importantes que ele reconhecesse", disse.

Segundo ela, só assim a relação dos dois pôde ser retomada. "E só a partir daí foi possível uma reaproximação verdadeira, porque senão ia ser só para manter as aparências", contou.

Cleo Pires respondeu a uma série de perguntas feitas por um grupo de pessoas dentro do espectro autista. Na conversa, ela reconheceu que o afeto entre pai e filha conseguiu superar as diferenças.

"Eu acho que sempre começa por, claro, validar suas dores, validar seus pensamentos, seus sentimentos, mas também entender que a outra pessoa tem várias questões, dificuldades, limitações, e o quanto vale a pena ter aquela pessoa de volta na sua vida. Vai pelo amor e vai pela compaixão, que vai dar tudo certo", pontuou.

Reprodução/Instagram Cleo Pires e Fábio Jr

Além disso, a intérprete elogiou o caráter do músico, e mbora valorize a figura de Orlando Morais, marido de Gloria Pires desde a década de 1980, como uma referência de paternidade e masculinidade saudável.

"Acho que no meu pai Fábio eu sempre admirei muito a integridade dele, não importa o que acontecesse. Ele sempre me causou essa impressão. E isso sempre foi uma coisa que eu quis alcançar. Eu acho isso muito legal", contou.

"Ah, eu acho que [Orlando Morais] preencheu muitas lacunas. O meu pai Orlando sempre foi um cara muito amoroso. Eu acho que a linguagem de amor dele é atos de serviço. Ele não é muito de pegar, de abraçar, beijar. Ele é aquele cara de quem você não tem dúvida de que te ama, quando ele te ama. E acho que me mostrou também que existem homens legais", acrescentou.

Cleo Pires ainda comentou que considera Orlando como um pai, apesar de Fábio Jr. ser seu pai biológico. A atriz voltou a falar sobre o assunto, que gerou diversas críticas nas redes sociais.

Reprodução: Instagram Glória Pires e Orlando Morais

"Olha, eu não sei por que se tornou uma polêmica [chamar Orlando Morais de pai]. Eu realmente não sei. Tem coisas que estão fora da minha compreensão. E, quanto mais eu tento entender, mais eu me torno alguém que pensaria esse tipo de coisa, e eu não quero ser essa pessoa. Então, eu prefiro não entender", declarou.

Cleo Pires fala sobre Fiuk

Ainda durante o bate-papo, Cleo relembrou a época em que acompanhou o irmão, Fiuk, em sua participação no Big Brother Brasil. A cantora também falou sobre a exposição de sua sexualidade e o impacto que isso teve em sua trajetória.

"Eu pensava que falar abertamente sobre o que era natural para mim seria algo libertador. Não para mim, mas para o pensamento que a sociedade tem da mulher, de que ela tem que ser a desejada, mas não pode ter desejo. A gente vive numa sociedade bem reducionista, preconceituosa e machista", afirmou.

Reprodução: Instagram Cleo Pires

Por fim, ela também aproveitou o momento para compartilhar sua opinião sobre algumas regras sociais que considera desnecessárias. Ao final da entrevista, recebeu uma homenagem dos participantes e se emocionou ao agradecê-los.“Vocês são tão queridos e generosos”, disse.



